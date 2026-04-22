Hramul Mănăstirii Izbuc

Cu ocazia prăznuirii hramului istoric al Mănăstirii Izbuc, închinat Izvorului Tămăduirii, din Munții Bihorului, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei.

Sărbătoarea a început din ajun, prin săvârșirea slujbei Privegherii, iar un moment de o deosebită intensitate duhovnicească l‑a constituit procesiunea către izvorul din incinta mănăstirii, unde, în cântări de laudă și în rostiri de rugăciune, a fost purtată Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului. În continuare, a fost săvârșită Taina Sfântului Maslu, urmată de Sfânta Liturghie.

În dimineața zilei de hram a fost sfințită Agheasma mică, iar Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Episcop Sofronie, înconjurat de un sobor de ieromonahi, preoți și diaconi. În cuvântul de învățătură, ierarhul a tâlcuit înțelesurile duhovnicești ale sărbătorii Izvorului Tămăduirii, arătând că Maica Domnului este pentru întreaga Biserică un izvor viu de har, care nu seacă niciodată. Ea este cea care, prin ascultarea și smerenia sa desăvârșită, a devenit vas ales al lucrării dumnezeiești și mijlocitoare neîncetată pentru mântuirea oamenilor. Ierarhul a subliniat că adevărata tămăduire nu se reduce doar la vindecarea trupească, ci vizează în primul rând vindecarea sufletului, eliberarea de patimi și dobândirea păcii lăuntrice, care izvorăște din întâlnirea vie cu Hristos.

Răspunsurile liturgice au fost date de Corul „Anastasis” al Catedralei Episcopale din Deva.

La acest praznic au participat mii de pelerini din țară, care au venit să se închine și să ceară ajutor Maicii Domnului. După încheierea slujbelor, credincioșii au primit apă sfințită din cele peste 10.000 de sticle pregătite.

În Duminica Sfântului Apostol Toma, 19 aprilie, la Dumnezeiasca Liturghie de la Mănăstirea Izbuc, Preasfinţitul Părinte Sofronie a rostit un cuvânt de învăţătură.