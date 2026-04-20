Hramul Mănăstirii „Izvorul Tămăduirii” - Drugănescu din Giurgiu

În ziua Izvorului Tămăduirii, 17 aprilie 2026, Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, a oficiat Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de clerici, în biserica de lemn a Mănăstirii „Izvorul Tămăduirii” - Drugănescu, din județul Giurgiu. Alături de slujitori s-au rugat maicile așezământului monahal, împreună cu stavrofora Nicolaida Brîndău, stareța mănăstirii.

În cuvântul de învățătură, Preasfinția Sa a subliniat frumusețea duhovnicească a sărbătorii Izvorului Tămăduirii, evidențiind totodată rolul deosebit al Maicii Domnului în iconomia mântuirii.

„Este bine să reținem din acest praznic al Maicii Domnului faptul că prin ea s-a împlinit întreaga lucrare de mântuire a omului. Dacă Maica Domnului nu ar fi răspuns Sfântului Arhanghel Gavriil: «Fie mie după cuvântul tău» (Luca 1, 38), accesul la mântuire ar fi fost, poate, mult mai dificil. Ascultarea Maicii Domnului de voința lui Dumnezeu a făcut din ea vas ales al Duhului Sfânt, năstrapă primitoare, porumbița cea blândă, lină și fără de răutate, Maică iubitoare de fii, adâncul milelor, picătura care risipește mânia lui Dumnezeu pornită cu dreptate asupra noastră. Ea este cea care pe prunci îi crește, iar pe tineri îi călăuzește”, a explicat Preasfinția Sa pentru TRINITAS TV.

La rândul său, stavrofora Nicolaida Brîndău a vorbit despre rolul mănăstirii în viața omului contemporan: „Înainte de toate, oamenii au nevoie de liniște, pentru că toți cei care vin la mănăstire caută această pace sufletească, departe de agitația cotidiană. Ne bucurăm pentru această zi frumoasă și binecuvântată. Îi mulțumim Bunului Dumnezeu și Maicii Domnului pentru ajutorul de a duce toate la bun sfârșit, ca o încununare a eforturilor tuturor celor care s-au ostenit aici”.

În cadrul Sfintei Liturghii, teologul Costache Petrică a fost hirotonit diacon pe seama Mănăstirii „Izvorul Tămăduirii” - Drugănescu.

După săvârșirea Sfintei Liturghii, în fața bisericii de lemn a așezământului monahal, Preasfințitul Părinte Ambrozie a oficiat slujba Sfințirii mici a apei. La final, toți cei prezenți au primit iconițe cu scena Învierii Domnului, Pastorala Preasfinției Sale la Sfintele Paști și publicații ortodoxe.

Mănăstirea „Izvorul Tămăduirii” - Drugănescu îi are ca ocrotitori spirituali și pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, pe Sfinții Martiri Brâncoveni: Constantin Vodă, împreună cu cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, și sfetnicul Ianache, precum și pe Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron.

Acest așezământ monahal se află în incinta Centrului pastoral-cultural „Gavril Drugănescu” al Protopopiatului Bolintin, din localitatea Florești-Stoenești, județul Giurgiu.