Hramul Mănăstirii Pantocrator din Beclean, ocrotită de Sfântul Paisie Aghioritul

În Duminica a 6-a după Rusalii (a Vindecării slăbănogului din Capernaum), 12 iulie, zi în care este pomenit și Sfântul Cuvios Paisie Aghioritul, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a slujit, cu prilejul hramului, la Mănăstirea Pantocrator din Beclean, județul Bistrița-Năsăud, singurul așezământ monahal din România care îl are ca ocrotitor spiritual pe sfântul athonit.

În biserica așezământului monahal, cu hramul „Sfântul Cuvios Paisie Aghioritul”, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a săvârşit Sfânta Liturghie şi a rostit un cuvânt de învățătură intitulat „Șirul nenorocirilor”, în cadrul căruia a tâlcuit minunea vindecării slăbănogului din Capernaum și a vorbit despre viața și învățăturile duhovnicești lăsate de Sfântul Cuvios Paisie Aghioritul. De asemenea, ierarhul a evocat câteva amintiri personale legate de întâlnirea sa cu Sfântul Paisie, în anul 1991, la Muntele Athos.

„Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Romani, ne spune astfel: «De aceea, precum printr-un om a intrat păcatul în lume și, prin păcat, moartea, așa și moartea a trecut la toți oamenii, pentru că toți au păcătuit în el» (Romani 5, 12). Analizând textul Evangheliei de astăzi și ascultându-l pe Sfântul Apostol Pavel, ne dăm seama care este șirul nenorocirilor: păcatul, suferința, boala și moartea. (…) Domnul Hristos S-a întrupat pentru noi și pentru a noastră mântuire și a venit să înlăture toate aceste nenorociri: să ierte păcatul, să-i vindece pe cei suferinzi, să înlăture boala și, în cele din urmă, moartea. Prin moartea Sa dătătoare de viață și prin Învierea Sa, noi, toți creștinii, avem făgăduința vieții veșnice. Domnul Hristos, înainte de a-l vindeca pe slăbănogul din Capernaum, a înlăturat cauza bolii lui, care erau păcatele: «Iertate sunt păcatele tale!» Asupra acestui adevăr stăruie și Sfântul Paisie Aghioritul, un om care a trăit după voia lui Dumnezeu și care a subliniat că păcatele sunt catastrofale. În scrierile sale, Sfântul Paisie Aghioritul arată că păcatul este cauza suferințelor, a necazurilor și a neorânduielilor pe care le întâlnim în această lume”.

Răspunsurile liturgice au fost date de grupul psaltic al Mănăstirii Dâncu, coordonat de psaltul Ioan Popescu.

La finalul slujbei, părintele stareț Luca Gheberta a mulțumit ierarhului, oficialităților și tuturor celor prezenți la hramul mănăstirii.

Pentru sprijinul oferit Bisericii și așezământului monahal, Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, Emil Radu Moldovan, președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, prof. Dana Valeria Bonca, ing. Anca Valeria Pop, Corneliu Mureșan, Cristian Botean, cântăreț bisericesc, Dan Stanca, Marcel Prodan, Ilie Stănuș, Petru Bucea, au primit distincţii şi diplome de aleasă cinstire. De asemenea, tuturor copiilor și tinerilor prezenți, ierarhul le-a oferit cărți duhovnicești.