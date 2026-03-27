Hramul Mănăstirii Pogleț

Miercuri, 25 martie, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a săvârșit Sfânta Liturghie la Mănăstirea „Buna Vestire”-Pogleț, comuna Corbasca, județul Bacău, cu prilejul hramului acestui așezământ monahal.

Din soborul slujitorilor care l-au însoțit în rugăciune pe Preasfințitul Părinte Teofil au făcut parte arhimandritul Nicolae Dănilă, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, arhimandritul Benedict Carp, starețul Mănăstirii „Sfântul Sava”-Berzunți, și preotul Alexandru Grigoraș, protoiereul Protopopiatului Sascut, cărora li s‑au adăugat preacuvioși și preacucernici părinți și diaconi.

În cadrul Sfintei Liturghii de hram au fost înălțate rugăciuni de pomenire pentru Arhiepiscopul Adrian, arhimandritul Arsenie și ieromonahul Calistrat, ostenitori în acest sfânt chivot monahal și modele de viețuire rămase în amintirea obștii de astăzi a mănăstirii și în inimile pelerinilor care caută alinare sufletească.

La momentul liturgic specific, părintele ieromonah Matei Sava, slujitor al Mănăstirii „Buna Vestire”-Pogleț, a fost hirotesit în treapta de protosinghel, „ca semn de recunoaștere a vredniciei sale în activitatea duhovnicească și pastoral‑misionară desfășurată” în cadrul acestei oaze de spiritualitate monahală, coordonată de maica stareță, stavrofora Luciana Afloarei.

Cuvântul de învățătură la acest moment înălțător de comuniune liturgică pentru obștea de la Pogleț a fost adresat de Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, care, referindu‑se la troparul sărbătorii, a explicat motivul pentru care Buna Vestire este înțeleasă în teologia ortodoxă ca fiind începutul mântuirii neamului omenesc.

Totodată, Preasfinția Sa a subliniat faptul că, asemenea persoanelor din Sfânta Scriptură amintite în cadrul sărbătorii din această zi, fiecare credincios este chemat să răspundă chemării lui Dumnezeu, urmând exemplul Evei celei dintâi sau al Fecioarei Maria. Participarea la comuniunea liturgică a Bisericii este un mod de a răspunde pozitiv chemării adresate de Dumnezeu creștinilor.

Cuvântul de mulțumire a fost adresat de părintele arhimandrit Benedict Carp, starețul Mănăstirii „Sfântul Sava”-Berzunți, care a oferit ierarhului o icoană a Bunei Vestiri, hramul Mănăstirii Pogleț.