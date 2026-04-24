Hramul Mănăstirii Prisaca din Craiova

Un articol de: Pr. Sorin-Grigore Vulcănescu - 24 Aprilie 2026

Mănăstirea „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”‑Prisaca din Craiova a îmbrăcat joi, 23 aprilie, haină de sărbătoare cu prilejul prăznuirii ocrotitorului spiritual, Sfântul Gheorghe, Marele Mucenic purtător de biruință. În mijlocul obștii monahale și al numeroșilor credincioși, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, a săvârșit Sfânta Liturghie, înconjurat de un ales sobor de preoți și diaconi. Din sobor a făcut parte și părintele protoiereu Emilian Cimpoeru de la Protoieria Craiova Nord.

În cuvântul de învățătură rostit după Sfânta Liturghie, Părintele Mitropolit Irineu a subliniat statornicia în credință și mărturisirea jertfelnică a Sfântului Gheorghe: „Sfântul Gheorghe s‑a născut într‑o familie creştină nobilă în care a primit o educaţie aleasă. A înţeles că această viaţă este trecătoare şi, urmând Mântuitorului nostru Iisus Hristos, s‑a răstignit pe crucea prigonitorilor, iar, în chinurile la care a fost supus, Dumnezeu l‑a întărit să îndure martiriul. Sfântul Gheorghe şi‑a pus nădejdea în Mântuitorul nostru Iisus Hristos şi astfel a putut să treacă prin chinuri inimaginabile, care erau menite să îl deturneze de la calea cea bună, de la Împărăţia lui Dumnezeu”.

La finalul slujbei, părintele stareţ Grigorie Sandu i‑a mulţumit Părintelui Mitropolit Irineu pentru bucuria împărtăşită obştii mănăstirii în zi de hram.

 

