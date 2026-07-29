Hramul Mănăstirii „Sfântul Pantelimon” de la Dâncu

În ziua de pomenire a Sfântului Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon, luni, 27 iulie, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a slujit la Mănăstirea Dâncu, județul Cluj, cu prilejul hramului.

La Altarul de vară al așezământului monahal, Părintele Mitropolit Andrei a săvârşit Sfânta Liturghie şi le-a adresat celor prezenți un cuvânt de învățătură, pornind de la cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos: „Veniți, binecuvântații Tatălui Meu, moșteniți Împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii. Căci flămând am fost și Mi-ați dat să mănânc; însetat am fost și Mi-ați dat să beau; străin am fost și M-ați primit; gol am fost și M-ați îmbrăcat; bolnav am fost și M-ați cercetat; în temniță am fost și ați venit la Mine” (Matei 25, 34-36).

Ierarhul a subliniat importanța faptelor milei creștine, punând un accent deosebit pe faptele milei trupești, între care se numără și îngrijirea și ajutorarea celor bolnavi. În acest context, l-a oferit drept pildă pe Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon, ocrotitor al celor aflați în suferință, care a pus în practică faptele milei creștine, amintind totodată și de alți mari sfinți tămăduitori ai Bisericii, precum Sfântul Ierarh Nectarie. De asemenea, Părintele Mitropolit Andrei i-a îndemnat pe credincioși să pună în lucrare faptele milei creștine, arătând că acestea au consecințe veșnice și vor fi răsplătite de Domnul nostru Iisus Hristos la Dreapta Judecată, fiind mărturia vie a credinței lucrătoare prin iubire.

Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul psaltic „Sfântul Pantelimon” din cadrul așezământului monahal, coordonat de teologul Ioan Popescu.

La finalul Liturghiei, părintele stareț Cleopa Dobocan a mulțumit ierarhului pentru prezență, binecuvântare și pentru purtarea de grijă față de mica comunitate din Dâncu, aflată în grija mănăstirii. Tuturor copiilor și tinerilor prezenți, ierarhul le-a oferit cărți duhovnicești.