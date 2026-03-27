Hramul Paraclisului „Buna Vestire" al Mănăstirii Nera

Hramul Paraclisului „Buna Vestire” al Mănăstirii Nera

Un articol de: Darius Herea,   Arhid. Pavel Canea - 27 Martie 2026

Paraclisul de iarnă al Mănăstirii Nera din județul Caraș‑Severin este închinat praznicului Bunei Vestiri. În zi de hram, 25 martie, obștea celui mai mare așezământ monahal din Episcopia Caransebeșului, dar și pelerinii care au participat la sărbătoarea lăcașului de cult au primit binecuvântarea Preasfințitului Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în acest paraclis al mănăstirii. Slujba a fost înfrumusețată la strană de Grupul psaltic „Ethos” al Episcopiei Caransebeșului.

„Știm cu toții că aici, la Nera, rugăciunea se îmbină în chip armonios cu munca. Am văzut că, în ultimele luni, din toamnă, au început lucrările de amenajare a curții interioare a acestei mănăstiri și sperăm ca, până la praznicul Rusaliilor, aceasta să fie finalizată, astfel încât, la 1 iunie, la praznicul Preasfintei Treimi, să putem târnosi paraclisul în care astăzi am sfârșit Sfânta Liturghie”, a spus ierarhul.

Preasfințitul Părinte Lucian a fost, pe 25 martie, alături de polițiștii din județul Caraș‑Severin, la 204 ani de la înființarea instituției Poliției Române. Părintele Episcop a săvârșit la Reșița un Te Deum, după care i‑a pomenit și pe toți polițiștii și angajații Inspectoratului de Poliție Județean Caraș‑Severin plecați în veșnicie. Cu această ocazie, ierarhul i‑a oferit comisarului-șef Ciprian‑Constantin Lăzărescu, șef al IPJ Caraș‑Severin, Ordinul eparhial „Crucea Episcop Elie Miron Cristea”, pentru mireni. Același ordin l‑au primit și comisar‑șef Nicolaie Sava, împuternicit adjunct al șefului IPJ Caraș‑Severin, și Lazăr Marius Sorescu, agent‑șef principal de poliție.

