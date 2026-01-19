Hramul Paraclisului eparhial din Târgoviște

Data: 19 Ianuarie 2026

De sărbătoarea Sfântului Cuvios Antonie cel Mare, 17 ianuarie, Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, a săvârșit Sfânta Liturghie la Paraclisul Kretzulescu al Reședinței eparhiale din Târgoviște, cu ocazia hramului istoricului lăcaș de cult.

În cadrul Sfintei Liturghii, la care au participat ostenitori ai Centrului eparhial, precum și numeroși credincioși din municipiul Târgoviște, a fost hirotonit întru preot, pe seama Parohiei Buciumeni, Protoieria Pucioasa, județul Dâmbovița, diaconul Alexandru Arzoiu, ne‑a transmis Biroul de presă al Arhiepiscopiei Târgoviștei.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfinția Sa a evocat personalitatea Sfântului Cuvios Antonie cel Mare, subliniind contribuția sa fundamentală la organizarea și dezvoltarea monahismului, precum și rolul său de magnific reper ascetic pentru întregul mapamond creștin, motiv pentru care a primit apelativul de „cel Mare”. Viața sa austeră, înțelepciunea profundă, echilibrul duhovnicesc desăvârșit, pilda de smerenie și dinamismul misionar în propovăduirea Evangheliei lui Hristos au fost admirate și urmate de‑a lungul secolelor, atât în monahismul ortodox, cât și în întreaga lume creștină, a mai explicat ierarhul.