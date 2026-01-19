Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Hramul Paraclisului eparhial din Târgoviște

Hramul Paraclisului eparhial din Târgoviște

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Știri
Data: 19 Ianuarie 2026

De sărbătoarea Sfântului Cuvios Antonie cel Mare, 17 ianuarie, Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, a săvârșit Sfânta Liturghie la Paraclisul Kretzulescu al Reședinței eparhiale din Târgoviște, cu ocazia hramului istoricului lăcaș de cult.

În cadrul Sfintei Liturghii, la care au participat ostenitori ai Centrului eparhial, precum și numeroși credincioși din municipiul Târgoviște, a fost hirotonit întru preot, pe seama Parohiei Buciumeni, Protoieria Pucioasa, județul Dâmbovița, diaconul Alexandru Arzoiu, ne‑a transmis Biroul de presă al Arhiepiscopiei Târgoviștei.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfinția Sa a evocat personalitatea Sfântului Cuvios Antonie cel Mare, subliniind contribuția sa fundamentală la organizarea și dezvoltarea monahismului, precum și rolul său de magnific reper ascetic pentru întregul mapamond creștin, motiv pentru care a primit apelativul de „cel Mare”. Viața sa austeră, înțelepciunea profundă, echilibrul duhovnicesc desăvârșit, pilda de smerenie și dinamismul misionar în propovăduirea Evangheliei lui Hristos au fost admirate și urmate de‑a lungul secolelor, atât în monahismul ortodox, cât și în întreaga lume creștină, a mai explicat ierarhul.

 

Citeşte mai multe despre:   hram  -   IPS Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei şi Exarh Patriarhal
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri