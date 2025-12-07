Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Hramul paraclisului Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj‑Napoca

Știri
Un articol de: Darius Echim - 07 Decembrie 2025

În ziua de prăznuire a Sfântului Ierarh Nicolae, sâmbătă, 6 decembrie, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului, a liturghisit la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj‑Napoca, cu prilejul hramului paraclisului și al Campusului Universitar „Nicolae Ivan”.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, care este și cadru universitar al facultății, a săvârşit Sfânta Liturghie şi a rostit cuvântul de învățătură intitulat „Păstorul și turma”, subliniind responsabilitatea formativă a Facultății de Teologie Ortodoxă, unde sunt pregătiți păstori pentru turmele spirituale ale Bisericii. Ierarhul a evidențiat virtuțile Sfântului Ierarh Nicolae, un model de păstor, așa cum reiese din troparul sfântului.

„Sfântul Ierarh Nicolae este model de păstor. El, uitându‑se la modelul absolut al Domnului Hristos, și‑a păstorit turma cu toată dragostea. (...) Vedem câteva calități excepționale pe care le‑a avut el și pomenesc patru dintre ele: îi primea pe toți, absolut pe toți, cu mare dragoste, cu toate necazurile și greutățile lor; apoi, dacă îi primea pe toți, îi iubea pe toți; dacă îi iubea pe toți, se ruga pentru toți; și, la urma urmei, le purta sarcinile la toți”, a spus ierarhul.

În continuare, Părintele Mitropolit Andrei a evidențiat actualitatea permanentă a acestui model de păstor, subliniind că este nevoie de preoți cu râvnă pastorală pentru credincioșii lor: „Sfântul Ierarh Nicolae îi învață pe teologii noștri să fie păstori buni și să aibă grijă de turma cea cuvântătoare”.

În cadrul slujbei, ierarhul l‑a hirotonit întru preot misionar pe diac. lect. univ. dr. Stelian Pașca‑Tușa, pe seama bisericii de lemn - monument istoric - din Parcul Etnografic Naţional „Romulus Vuia” din Cluj‑Napoca. Pe rasoforul Andrei Bodea l‑a hirotonit întru diacon şi urmează să fie hirotonit preot pe seama Mănăstirii „Mihai Vodă” din Turda.

Răspunsurile liturgice au fost date de Corul „Adoremus Dominum” al Facultății de Teologie Ortodoxă, dirijat de pr. lect. univ. dr. Daniel Mocanu.

La finalul slujbei, Mitropolitul Andrei i‑a hirotesit întru protosinghel pe duhovnicul facultății, ieromonahul Grigorie Foltiș, și pe directorul bibliotecii facultății, ieromonahul Iosif Floriștean. Ierarhul le‑a oferit diplome de aleasă cinstire membrilor Corului „Adoremus Dominum”, în frunte cu dirijorul corului, pr. lect. univ. dr. Daniel Mocanu. Tuturor celor prezenți - profesori, studenți și credincioși clujeni -, ierarhul le‑a dăruit cartea de cateheze „Să le urmăm credința. Mărturisitori pentru Hristos din veacul XX”, semnată de Înaltpreasfinția Sa și apărută recent la Editura Renașterea a Arhiepiscopiei Clujului.

În calitate de gazdă, arhim. prof. univ. dr. Teofil Tia, decanul facultății, a mulțumit ierarhului şi i‑a oferit o icoană cu Sfânta Mahramă a Domnului, realizată de studenții de la specializarea Artă Sacră.

 

