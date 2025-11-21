Hramul Parohiei Hagiu din București

Sfântul Cuvios Grigorie Decapolitul a fost cinstit cu multă evlavie joi, 20 noiembrie, și la Parohia Hagiu, Protoieria Sector 2 Capitală, care și‑a sărbătorit hramul. Cu această ocazie, credincioșii au putut cinsti o părticică din moaștele sfântului făcător de minuni și apărător al sfintelor icoane.

Părintele paroh Cristian Grama a evidențiat importanța hramului bisericii pentru credincioșii din Capitală: „Biserica Hagiu devine, în preajma sărbătorii Sfântului Cuvios Grigorie Decapolitul, loc de pelerinaj pentru credincioșii din Capitală. Miercuri, 19 noiembrie, la ora 17:00, a avut loc procesiunea cu sfintele moaște și așezarea lor în baldachinul special amenajat din curtea bisericii. Credincioșii au fost într‑un număr semnificativ prezenți la slujba Vecerniei și a Acatistului sfântului, pe care le‑am săvârșit, iar joi a fost un moment de negrăită bucurie pentru că am trăit comuniunea în timpul Sfintei Liturghii, iar credincioșii cu bucurie au venit să se roage sfântului. Sunt momente unice pentru Parohia Hagiu, pentru că își serbează cu mare cinste ocrotitorul spiritual”, a declarat părintele paroh pentru TRINITAS TV.

După Sfânta Liturghie de joi, a avut loc slujba Parastasului pentru ctitorii sfântului lăcaș bucureștean.