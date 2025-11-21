Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Hramul Parohiei Hagiu din București

Știri
Un articol de: Radu Mihai Sâmbeteanu - 21 Noiembrie 2025

Sfântul Cuvios Grigorie Decapolitul a fost cinstit cu multă evlavie joi, 20 noiembrie, și la Parohia Hagiu, Protoieria Sector 2 Capitală, care și‑a sărbătorit hramul. Cu această ocazie, credincioșii au putut cinsti o părticică din moaștele sfântului făcător de minuni și apărător al sfintelor icoane.

Părintele paroh Cristian Grama a evidențiat importanța hramului bisericii pentru credincioșii din Capitală: „Biserica Hagiu devine, în preajma sărbătorii Sfântului Cuvios Grigorie Decapolitul, loc de pelerinaj pentru credincioșii din Capitală. Miercuri, 19 noiembrie, la ora 17:00, a avut loc procesiunea cu sfintele moaște și așezarea lor în baldachinul special amenajat din curtea bisericii. Credincioșii au fost într‑un număr semnificativ prezenți la slujba Vecerniei și a Acatistului sfântului, pe care le‑am săvârșit, iar joi a fost un moment de negrăită bucurie pentru că am trăit comuniunea în timpul Sfintei Liturghii, iar credincioșii cu bucurie au venit să se roage sfântului. Sunt momente unice pentru Parohia Hagiu, pentru că își serbează cu mare cinste ocrotitorul spiritual”, a declarat părintele paroh pentru TRINITAS TV.

După Sfânta Liturghie de joi, a avut loc slujba Parastasului pentru ctitorii sfântului lăcaș bucureștean.

 

