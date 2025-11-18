Hramul Parohiei Micherechi din Ungaria

Biserica românească din Micherechi, Ungaria, și‑a sărbătorit hramul duminică, 16 noiembrie, la o săptâmână după sărbătoarea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil. Cu acest prilej, a fost oficiată slujba de sfințire a lăcașului de către Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, împreună cu Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul ortodox român al Ungariei, în urma finalizării lucrărilor de restaurare și înfrumusețare a exteriorului.

Programul liturgic a început cu oficierea slujbei de sfințire a lăcașului de cult în urma finalizării lucrărilor de restaurare la zidurile și turla bisericii, ce au fost executate cu sprijinul financiar al Secretariatului de Stat pentru Culte. Rânduiala a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Episcop Nicodim și Preasfințitul Părinte Episcop Siluan, înconjurați de un sobor din care au făcut parte: părintele Ionuț Teodor Negrău, parohul sfântului lăcaș, părinți consilieri de la Centrului eparhial din Giula, Ungaria, dar și clerici din România, din parohiile apropiate.

Totodată, au fost sfințite și cele două icoane în mozaic, cu Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, realizate pe fațada bisericii.

La eveniment a participat Margareta Tat, primarul satului Micherechi; Gheorghe Cozma, președintele Autoguvernării pe țară a românilor din Ungaria; Daniel Banu, consulul general al României la Giula; Florin Trandafir Vasiloni, consulul general al României la Seghedin; Maria Gurzău Czegledi, directorul Liceului Românesc „Nicolae Bălcescu” din Giula; Ana Netea Benie, directorul adjunct al Școlii Generale bilingve din Micherechi; Netea Maria Perdine, directorul grădiniței din localitate; Eva Iova Șimon, directorul Săptămânalului „Foaia Românească”; Corina Olaru, din partea Săptămânalului „Cronica”, Tiberiu Boca, de la emisiunea săptămânală în limba română „Ecranul Nostru”, de la Studioul Teritorial de Televiziune din Seghedin, menționează Biroul de presă al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria.

În continuare, a fost oficiată Sfânta Liturghie.

La sfârșit, Preasfințitul Părinte Episcop Siluan a acordat rangul de iconom‑stavrofor părintelui Ionuț Teodor Negrău.

Pentru a marca acest moment unic al comunității românești din satul Micherechi, a avut loc un concert de cântări bisericești susținut de Maria Coman, împreună cu Grupul psaltic „Koinonia”, în biserica parohială.

Biserica românească din Micherechi a fost ridicată între anii 1838 și 1854, pe locul unei biserici mai vechi, din lemn și acoperită cu trestie, ce amintește și de începuturile acestei comunități românești, consemnată documentar, pentru prima dată, într‑o „foaie urbarială” din anul 1773.