Hramul Parohiei „Sfântul Mare Mucenic Mercurie” din Capitală

Numeroși credincioși din București și pelerini din alte zone au poposit astăzi, 25 noiembrie, la biserica Parohiei „Sfântul Mare Mucenic Mercurie” din Protoieria Sector 3 Capitală, pentru a-l sărbători pe ocrotitorul spiritual al sfântului lăcaș. Cu acest prilej, credincioșii au putut să se închine la o părticică din moaștele Sfântului Mare Mucenic Mercurie, aflate în patrimoniul bisericii bucureștene.

Programul liturgic a debutat în seara de luni, 24 noiembrie, când moaștele Sfântului Mare Mucenic Mercurie au fost purtate într‑o procesiune și așezate spre închinare în capela aflată în proximitatea bisericii. În continuare, a fost oficiată slujba Vecerniei cu Litia.

Ziua praznicului a fost sărbătorită prin oficierea slujbei Utreniei, urmată de Sfântă Liturghie săvârșită de către un sobor de preoți, din care au făcut parte: părintele George Lepădatu, consilier patriarhal și parohul sfântului lăcaș; părintele Paul Lepădatu; părintele Răzvan Lichi; părintele Laurențiu Lazăr, parohul Bisericii Iancu Nou - Bălăneanu din București; părintele Ion Mărăcineanu, parohul Bisericii „Sfinții Români” din București; părintele Valentin Dumitru Bușe, parohul Bisericii „Soborul Maicii Domnului” din București, și părintele Emilian Băbăruși.

Părintele Paul Lepădatu a vorbit despre hramul Parohiei „Sfântului Mare Mucenic Mercurie” din Capitală.

„Ca de fiecare dată, în ziua de 25 noiembrie, cu ajutorul lui Dumnezeu îl sărbătorim pe Sfântul Mare Mucenic Mercurie și este o cinste pentru comunitatea noastră să avem în mijlocul nostru sfintele sale moaște. Totodată, credincioșii au participat în număr mare la Sfânta Liturghie. Imediat după încheierea programului liturgic din ziua praznicului, credincioșii au primit daruri din partea sfântului. Programul liturgic a fost destul de bogat, în ziua de 24 noiembrie a avut loc procesiunea cu scoaterea raclei care adăpostește sfintele moașe ale Sfântului Mare Mucenic Mercurie și așezate în capela bisericii. În continuare, a fost oficiată slujba Acatistului sfântului, urmată de slujba Vecerniei cu Litia. Hramul parohiei a continuat marți, biserica rămânând deschisă până la închinarea ultimului credincios la sfintele sale moaște”, a spus părintele Paul Lepădatu.

După săvârșirea Sfintei Liturghii, a fost oficiată slujba Parastasului în cinstea ctitorilor sfântului lăcaș bucureștean.

Hramul parohiei din Capitală se va încheia cu slujba Acatistului Sfântului Mare Mucenic Mercurie, urmată de săvârșirea Tainei Sfântului Maslu.