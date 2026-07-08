Hramul Schitului Pocrov

Data: 08 Iulie 2026

În Duminica a 5-a după Rusalii, 5 iulie, Schitul Pocrov și-a sărbătorit unul dintre ocrotitori, pe Sfântul Cuvios Atanasie Athonitul. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de arhimandritul Benedict Sauciuc, starețul Mănăstirii Neamț, împreună cu un sobor de preoți, în prezența unui număr mare de credincioși veniți să participe la hram.

În cuvântul de învățătură, părintele stareț a evidențiat importanța Sfântului Cuvios Atanasie Athonitul, marele întemeietor și promotor al vieții monahale de obște din Sfântul Munte Athos, care este unul dintre ocrotitorii Schitului Pocrov.

Părintele Benedict a amintit că, din vechime, monahii români i-au avut drept modele pe marii nevoitori din Sinai, Palestina și, mai ales, din Sfântul Munte Athos. Pentru credința și râvna lor, Dumnezeu i-a binecuvântat să întemeieze pe pământ românesc mănăstiri și schituri în care s-au păstrat tradiția vieții de obște și nevoința isihastă.

În încheiere, părintele stareț i-a îndemnat pe cei prezenți să privească Schitul Pocrov ca pe un loc al rugăciunii, al smereniei și al jertfei, unde continuitatea vieții duhovnicești rămâne o mărturie vie a credinței și a statorniciei în Dumnezeu, oferind tuturor celor care îi trec pragul întărire sufletească și chemarea de a se apropia mai mult de Dumnezeu și de valorile autentice ale vieții creștine.