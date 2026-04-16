Icoana de la Sihla a Maicii Domnului adusă la Slobozia

Data: 16 Aprilie 2026

Preasfințitul Părinte Episcop Vincențiu împreună cu toți preoții Episcopiei Sloboziei și Călărașilor și peste 5.500 de credincioși au întâmpinat la Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din Slobozia, județul Ialomița, Icoana Maicii Domnului „Grabnic Ascultătoarea” de la Mănăstirea Sihla, județul Neamț, adusă în pelerinaj spre bucuria duhovnicească a credincioșilor din această zonă a țării, conform site‑ului eparhiei sfesc.ro.

După săvârșirea slujbei de Te Deum, Preasfințitul Părinte Episcop Vincențiu a mulțumit Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, și starețului Mănăstirii Sihla, arhimandritul Pahomie Catană, pentru dragostea arătată față de credincioșii din Bărăgan, prin trimiterea icoanei Maicii Domnului în eparhie.

Toți cei prezenți au pornit într‑o procesiune spre Mănăstirea „Sfinții Voievozi”, un important și cel mai vechi centru spiritual al zonei, precum și cel mai vechi monument de artă religioasă din Eparhia Sloboziei și Călărașilor. Icoana Maicii Domnului a fost depusă într‑un baldachin spre închinarea tuturor credincioșilor, alături de moaștele care se află în patrimoniul mănăstirii din Slobozia.

Pelerinajul a fost organizat cu ocazia sărbătoririi hramului de primăvară „Izvorul Tămăduirii” al străvechiului așezământ monahal „Sfinții Voievozi” din Slobozia. Icoana Maicii Domnului „Grabnic Ascultătoarea” va rămâne spre închinare până marți, 21 aprilie 2026.