Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Icoana de la Sihla a Maicii Domnului adusă la Slobozia

Icoana de la Sihla a Maicii Domnului adusă la Slobozia

Galerie foto (4) Galerie foto (4) Știri
Data: 16 Aprilie 2026

Preasfințitul Părinte Episcop Vincențiu împreună cu toți preoții Episcopiei Sloboziei și Călărașilor și peste 5.500 de credincioși au întâmpinat la Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din Slobozia, județul Ialomița, Icoana Maicii Domnului „Grabnic Ascultătoarea” de la Mănăstirea Sihla, județul Neamț, adusă în pelerinaj spre bucuria duhovnicească a credincioșilor din această zonă a țării, conform site‑ului eparhiei sfesc.ro.

După săvârșirea slujbei de Te Deum, Preasfințitul Părinte Episcop Vincențiu a mulțumit Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, și starețului Mănăstirii Sihla, arhimandritul Pahomie Catană, pentru dragostea arătată față de credincioșii din Bărăgan, prin trimiterea icoanei Maicii Domnului în eparhie.

Toți cei prezenți au pornit într‑o procesiune spre Mănăstirea „Sfinții Voievozi”, un important și cel mai vechi centru spiritual al zonei, precum și cel mai vechi monument de artă religioasă din Eparhia Sloboziei și Călărașilor. Icoana Maicii Domnului a fost depusă într‑un baldachin spre închinarea tuturor credincioșilor, alături de moaștele care se află în patrimoniul mănăstirii din Slobozia.

Pelerinajul a fost organizat cu ocazia sărbătoririi hramului de primăvară „Izvorul Tămăduirii” al străvechiului așezământ monahal „Sfinții Voievozi” din Slobozia. Icoana Maicii Domnului „Grabnic Ascultătoarea” va rămâne spre închinare până marți, 21 aprilie 2026.

 

Citeşte mai multe despre:   PS Vincenţiu, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor  -   Catedrala Episcopală din Slobozia
vezi toate ›Alte articole din Știri
  • Sfintele Paști la ctitoria Patriarhului României din Banat Știri
    Sfintele Paști la ctitoria Patriarhului României din Banat

    În a treia zi de Paști, 14 aprilie, la Mănăstirea Dobrești, județul Timiș, Sfânta Liturghie a fost oficiată de către Preasfințitul Părinte Paisie Lugojeanul, Episcop-vi­car al Arhiepiscopiei Timișoarei, înconjurat de un sobor de slujitori din eparhie. 

    15 Apr, 2026
  • Binecuvântare la mănăstirea teleormăneană Pantocrator Știri
    Binecuvântare la mănăstirea teleormăneană Pantocrator

    Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, a fost prezent duminică, 12 aprilie, în mijlocul obștii monahale de la Mănăstirea Pantocrator din localitatea Drăgănești-Vlașca, județul Teleorman. Cu acest prilej, ierarhul a oficiat slujba Vecerniei speciale, cunoscută și sub denumirea de „A doua Înviere”, în biserica mare a mănăstirii, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Din rândul slujitorilor care s-au rugat împreună cu Preasfinția Sa au făcut parte părintele arhimandrit Serafim Baciu, vicar administrativ al Episcopiei Alexandriei și Teleormanului; părintele arhimandrit Sebastian Serdaru, starețul așezământului monahal, precum și alți clerici.

    15 Apr, 2026
TOP 6 Știri