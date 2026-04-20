Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Icoană din Moldova la hramul unei mănăstiri istorice din Bărăgan

Galerie foto (3) Galerie foto (3) Știri
Un articol de: Filip Hristofor Cane - 20 Aprilie 2026

Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, a săvârșit Sfânta Liturghie în ziua de prăznuire a Izvorului Tămăduirii, 17 aprilie, la mănăstirea cu hramurile „Sfinții Voievozi” și „Izvorul Tămăduirii” din Slobozia, județul Ialomița. Anul acesta, credincioșii au putut cinsti Icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Sihla, adusă în orașul Slobozia.

Din soborul de slujitori care s‑au rugat împreună cu Preasfinția Sa au făcut parte părintele arhimandrit Rafail Mâț, starețul mănăstirii și vicar eparhial, clerici membri ai Permanenței Consiliului eparhial, precum și părinți protopopi și arhidiaconi.

La slujbă au participat numeroși credincioși și pelerini, precum și reprezentanți ai autorităților centrale și locale. Răspunsurile liturgice au fost date de Corul „Fidelis” al Catedralei Episcopale „Înălțarea Domnului” din Slobozia, se arată pe sfesc.ro.

În cadrul Sfintei Liturghii, ierarhul l‑a hirotonit în treapta de preot pe diaconul Andrei Răzvan Bucur, pe seama Parohiei Vasilați din Protopopiatul Oltenița, județul Călărași.

În cuvântul de învățătură rostit cu prilejul sărbătorii hramului, Preasfințitul Părinte Vincențiu a vorbit despre sărbătoarea Izvorului Tămăduirii care ne amintește că „Maica Domnului, prin rugăciunile către Fiul Său, este izvor nesecat de har, vindecare și mângâiere pentru toți credincioșii”. „Prin rugăciune și credință, fiecare om poate afla alinare sufletească și întărire în încercările vieții, apropiindu‑se de Hristos, Doctorul sufletelor și al trupurilor. Această zi de sărbătoare ne cheamă să ne întoarcem la Dumnezeu cu nădejde, primind pacea și binecuvântarea revărsate prin mijlocirea Maicii Domnului”, a spus Preasfinția Sa.

De asemenea, ierarhul a mulțumit Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, precum și starețului Mănăstirii Sihla, părintele arhimandritul Pahomie Catană, și obștii mănăstirii, pentru dragostea arătată față de credincioșii din Bărăgan, prin trimiterea Icoanei Maicii Domnului de la Sihla în Eparhia Sloboziei și Călărașilor.

După oficierea Sfintei Liturghii, Preasfinția Sa a sfințit apa, potrivit rânduielii specifice Săptămânii Luminate, și i‑a binecuvântat pe toți credincioșii prezenți cu aceasta.

La finalul slujbei, părintele arhimandrit Rafail Mâț, starețul așezământului monahal, a mulțumit chiriarhului pentru grija permanentă pe care o poartă obștii Mănăstirii „Sfinții Voievozi” din Slobozia.

Icoana Maicii Domnului de la Sihla rămâne spre închinare la Slobozia până azi, 21 aprilie 2026, după Sfânta Liturghie, fiind pregătită pentru întoarcerea la Mănăstirea Sihla, județul Neamț.

 

Citeşte mai multe despre:   hram  -   PS Vincenţiu, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor  -   Mănăstirea Sfinții Voievozi din Slobozia
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri