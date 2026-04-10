Icoana Maicii Domnului „Grabnic Ascultătoarea”, adusă în pelerinaj la Slobozia de hramul „Izvorul Tămăduirii”

În perioada 15-21 aprilie, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, la Mănăstirea „Sfinții Voievozi” din Slobozia vor avea loc manifestări liturgice și duhovnicești, prilejuite de sărbătorirea hramului așezământului monahal, „Izvorul Tămăduirii”.

Cu acest prilej, va fi adusă spre închinare Icoana Maicii Domnului „Grabnic Ascultătoarea” de la Mănăstirea Sihla, din cadrul Arhiepiscopiei Iașilor, Mitropolia Moldovei și Bucovinei, spre binecuvântarea și bucuria credincioșilor din eparhie.

Programul evenimentelor va debuta miercuri, 15 aprilie, la ora 13:45, prin întâmpinarea sfintei icoane la Catedrala Episcopală, moment urmat de slujba de Te Deum. Începând cu ora 14:30, icoana va fi purtată în procesiune pe străzile municipiului Slobozia până la Mănăstirea „Sfinții Voievozi”, unde va fi așezată spre închinare într‑un baldachin amenajat în curtea sfântului așezământ. Pe întreaga durată a pelerinajului, la mănăstire vor fi săvârșite slujbe de priveghere, Acatistul Maicii Domnului și Taina Sfântului Maslu, se arată pe sf‑esc.ro.

Vineri, 17 aprilie, în ziua hramului, Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie va fi oficiată de Preasfințitul Părinte Vincențiu, începând cu ora 8:30, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. La slujbă vor participa, de asemenea, reprezentanți ai autorităților locale și județene, precum și numeroși credincioși.

După Sfânta Liturghie va fi săvârșită slujba Aghesmei mici, rânduială specifică Săptămânii Luminate, spre sfințirea și binecuvântarea celor de față.

În Duminica Sfântului Apostol Toma, 19 aprilie, Episcopul Sloboziei și Călărașilor va săvârși Sfânta Liturghie, împreună cu părinți consilieri ai Centrului eparhial și stareții mănăstirilor din eparhie.

Icoana Maicii Domnului „Grabnic Ascultătoarea” va rămâne spre închinare la Mănăstirea „Sfinții Voievozi” până marți, 21 aprilie.