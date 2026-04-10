Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Icoana Maicii Domnului „Grabnic Ascultătoarea”, adusă în pelerinaj la Slobozia de hramul „Izvorul Tămăduirii”

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Știri
Un articol de: Filip Hristofor Cane - 10 Aprilie 2026

În perioada 15-21 aprilie, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, la Mănăstirea „Sfinții Voievozi” din Slobozia vor avea loc manifestări liturgice și duhovnicești, prilejuite de sărbătorirea hramului așezământului monahal, „Izvorul Tămăduirii”.

Cu acest prilej, va fi adusă spre închinare Icoana Maicii Domnului „Grabnic Ascultătoarea” de la Mănăstirea Sihla, din cadrul Arhiepiscopiei Iașilor, Mitropolia Moldovei și Bucovinei, spre binecuvântarea și bucuria credincioșilor din eparhie.

Programul evenimentelor va debuta miercuri, 15 aprilie, la ora 13:45, prin întâmpinarea sfintei icoane la Catedrala Episcopală, moment urmat de slujba de Te Deum. Începând cu ora 14:30, icoana va fi purtată în procesiune pe străzile municipiului Slobozia până la Mănăstirea „Sfinții Voievozi”, unde va fi așezată spre închinare într‑un baldachin amenajat în curtea sfântului așezământ. Pe întreaga durată a pelerinajului, la mănăstire vor fi săvârșite slujbe de priveghere, Acatistul Maicii Domnului și Taina Sfântului Maslu, se arată pe sf‑esc.ro.

Vineri, 17 aprilie, în ziua hramului, Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie va fi oficiată de Preasfințitul Părinte Vincențiu, începând cu ora 8:30, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. La slujbă vor participa, de asemenea, reprezentanți ai autorităților locale și județene, precum și numeroși credincioși.

După Sfânta Liturghie va fi săvârșită slujba Aghesmei mici, rânduială specifică Săptămânii Luminate, spre sfințirea și binecuvântarea celor de față.

În Duminica Sfântului Apostol Toma, 19 aprilie, Episcopul Sloboziei și Călărașilor va săvârși Sfânta Liturghie, împreună cu părinți consilieri ai Centrului eparhial și stareții mănăstirilor din eparhie.

Icoana Maicii Domnului „Grabnic Ascultătoarea” va rămâne spre închinare la Mănăstirea „Sfinții Voievozi” până marți, 21 aprilie. 

 

Citeşte mai multe despre:   PS Vincenţiu, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor  -   Mănăstirea Sfinții Voievozi Slobozia  -   pelerinaj
TOP 6 Știri