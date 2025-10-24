Icoana‑relicvar a Sfântului Dumitru Stăniloae a ajuns la Vlădeni

Icoana‑relicvar a Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, dăruită de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pentru Biserica „Sfântul Vasile cel Mare” din localitatea Vlădeni, judeţul Braşov, a fost adusă joi, 23 octombrie, în satul braşovean.

Un grup de profesori şi elevi ai Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Dumitru Stăniloae” din Braşov au adus la Vlădeni icoana‑relicvar a ocrotitorului instituţiei de învăţământ, precum şi a satului unde Sfântul a văzut lumina zilei. După mai multe zile în care elevii şi profesorii braşoveni, împreună cu preoţi şi credincioşi din oraş, au adus cinstire Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, icoana‑relicvar a fost adusă la Vlădeni, unde credincioşii din sat au întâmpinat cu multă evlavie acest dar duhovnicesc pentru comunitatea lor, informează Mitropolia Ardealului. Icoana a fost purtată în procesiune de la casa Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, actualmente muzeu dedicat marelui teolog, până la biserica din sat.

„Icoana a avut o oarecare călătorie, aşa cum a fost şi viaţa Sfântului ocrotitor de acum înainte al acestei biserici, dar şi păzitorul dumneavoastră. Întâi de toate, a fost dusă la Seminarul Teologic din Braşov, pentru că este singurul seminar aflat sub ocrotirea Sfântului Dumitru Stăniloae, şi a fost aşezată acolo pentru că, în dimineaţa aceea când a fost proclamată local canonizarea, şapte dintre elevii seminarişti au fost prezenţi acolo şi Preafericitul Părinte Daniel a spus ca icoana şi moaştele Sfântului să poposească din când în când şi în această şcoală. Este singurul loc din ţara aceasta unde se cântă de două ori pe zi troparul Sfântului, atât dimineaţa, cât şi la rugăciunea de încheiere a orelor. Atunci când vedeţi că icoana pleacă, din când în când, să vă gândiţi că ea merge la această şcoală de teologie, la momente importante”, a spus protopopul de Bran‑Zărneşti, pr. dr. Ioan Manea.

„S‑a rugat neîncetat”

Prezent la evenimentul duhovnicesc de la Vlădeni, nepotul Sfântului Preot Dumitru Stăniloae, Dumitru Horia Ionescu, a vorbit despre însemnătatea acestui moment.

„Sunt deosebit de emoţionat, pentru că n‑aş fi crezut niciodată, mai ales în copilăria mea, când veneam foarte des aici, împreună cu bunicul meu, cu bunica mea şi cu mama mea, că voi trăi o asemenea zi în care Părintele Sfânt Dumitru Stăniloae se reîntoarce în satul lui natal prin acest minunat simbol al acestei icoane, care îl reprezintă. În acelaşi timp, această icoană înseamnă mai mult decât orice altceva pentru că este un simbol prin care noi putem tot timpul să ne amintim că, de fapt, există o veritabilă democraţie a sfinţeniei. Napoleon Bonaparte spunea că în raniţa fiecărui soldat viteaz stă bastonul de mareşal, iar eu spun că în mintea, inima şi în rugăciunea fiecăruia dintre noi poate să existe această minunată fărâmă de adevăr, acest minunat etern adevăr al sfinţeniei. (...) Mă gândesc la îndatoririle pe care le avem noi şi mă duc cu mintea la ceea ce bunicul meu a făcut totdeauna: s‑a rugat cu stăruinţă şi fără a fi înverşunat, însă cu credinţa aceasta a bunătăţii lui Dumnezeu, Care este deasupra noastră. S‑a rugat neîncetat, ştiind că, în ciuda tuturor dificultăţilor şi a tuturor lucrărilor care l‑au apăsat, întotdeauna va putea să găsească prin mila lui Dumnezeu soluţia salvatoare. De aceea, el este un exemplu pentru noi prin însuşi felul în care a trăit”, a spus Dumitru Horia Ionescu.

Cinstire şi ocrotire

În biserica din Vlădeni a fost săvârșit Acatistul Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, soborul fiind condus de pr. dr. Ion Manea, alături de pr. Dănuț Benga, protopopul de Brașov; pr. Ionuţ Marcel Pop, directorul Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Dumitru Stăniloae” din Brașov; protos. Ioan Cojan, starețul Mănăstirii „Sfântul Ioan Botezătorul” din Alba Iulia; preotul paroh din Vlădeni, Ionuţ Ilea, și soborul preoților din Protopopiatul Bran‑Zărnești.

„Dăm slavă Bunului Dumnezeu, pentru că aşa a socotit de cuviinţă să primim acasă pe cel care a iubit nespus de mult plaiurile acestea minunate, aflate la confluenţa Ţării Bârsei cu Ţara Făgăraşului. Se reîntoarce prin uşile închise ale istoriei, la fel ca Mântuitorul înviat prin uşile încuiate din frică de către Apostoli. Astăzi, mult iubitul nostru Sfânt Părinte Dumitru Stăniloae se întoarce biruitor”, a spus pr. paroh Ionuț Ilea.

Despre însemnătatea acestui moment au vorbit şi Anisia Costescu, primarul comunei Dumbrăvița, și preotul pensionar Ion Cioacă, cel care a liturghisit în biserica din Vlădeni împreună cu Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae.