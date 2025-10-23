Îmbrățișarea sfinților pe Dealul Patriarhiei

Sute de credincioși bucureșteni și pelerini din țară au participat astăzi, 23 octombrie, la tradiționala procesiune „Calea Sfinților”, care s‑a desfășurat pe artere importante din centrul Capitalei, spre Catedrala Patriarhală. Cu toții au primit binecuvântarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou și a celorlalți sfinți prezenți la această procesiune prin sfintele lor moaște purtate cu evlavie de soboarele de slujitori. Pelerinii și cinstitele moaște au fost întâmpinați la Altarul de vară de pe Dealul Patriarhiei de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, care a rostit cuvântul de învățătură: „Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, și Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamț - mărturisitori ai credinței ortodoxe și rugători isihaști”.

Prima coloană de slujitori și credincioși a pornit la ora 12:00 de la Catedrala Patriarhală și a fost condusă de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop‑vicar patriarhal. Clericii au purtat înainte icoana și racla cu moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, precum și racla cu fragmente din moaștele Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir. Din alaiul procesional au făcut parte clerici de la Protopopiatele Sector 4, 5 și 6 Capitală și din Protoieria Ilfov Sud, precum și preoții de caritate, de la cimitire, de la unitățile militare și de la unități de învățământ, monahi, monahii și numeroși credincioși. În sunet de clopote și cântări duhovnicești și în miros bineplăcut de tămâie, clericii și credincioșii au coborât Colina Bucuriei, pe strada Patriarhiei, înaintând pe bulevardul Regina Maria și ajungând la baza Dea­lului Patriarhiei.

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop‑vicar patriarhal, a rostit un cuvânt cu ocazia procesiunii. „«Calea Sfinților» este de fapt o căutare a sfințeniei, a sacralității. Pelerinajul la moaștele sfinților este o căutare, o nevoie a noastră de a căuta sfințenia, de a-L căuta pe Dumnezeu. Uneori, poate părea anevoios să pășim pe această cale. Vedem cum an de an, la sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ca la sărbătorile altor sfinți, sute sau poate chiar mii de oameni pășesc cu evlavie pe această cale, și nu pentru a bifa într‑o agendă prezența lor, ci dintr‑o nevoie sufletească, spirituală, esențială a vieții, anume aceea de a căuta mântuirea, de a se întâlni cu Dumnezeu, izvorul sfințeniei. Încă de la creație, Dumnezeu a sădit în sufletul omului nevoia aceasta de a-L căuta pe El. (...) Întâlnirea noastră cu sfinții este, de fapt, întâlnirea noastră cu Dumnezeu”, a spus Preasfinția Sa.

La orele prânzului, și clopotele Catedralei Mitropolitane „Sfântul Spiridon”‑Nou, Paraclis Patriarhal, au anunțat începutul procesiunii „Calea Sfinților”. Numeroși credincioși și pelerini s‑au adunat într‑un gând de rugăciune pentru a aduce laudă și mulțumire ocrotitorilor spirituali cinstiți an de an. A doua coloană a procesiunii, care a purtat raclele cu moaștele Sfinților Împărați Constantin și Elena, ale Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina și ale Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neamț, a plecat de la Catedrala Mitropolitană „Sfântul Spiridon”‑Nou și a mers pe str. Bibescu Vodă, până la baza Colinei Bucuriei. Brațul procesiunii, plecat de la Catedrala „Sfântul Spiridon‑Nou, a fost deschis de studenți ai Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, care au purtat sfânta cruce, ripide și steaguri bisericești, urmați de un număr impresionant de clerici. Alaiul a fost condus de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, și a fost format din clerici din Protopopiatele Sector 1, 2 și 3 Capitală, precum și din Protopopiatul Ilfov Nord. Au participat cadre teologice universitare, monahi și monahii. Pe tot parcursul procesiunii, alături de diaconii și arhidiaconii cu cădelnițe, au tămâiat și monahiile raclele cu cinstitele moaște. Tot drumul a fost înfrumusețat de cântările bisericești ale Grupului psaltic „Tronos” al Catedralei Patriarhale, condus de arhidiaconul Mihail Bucă, iar credincioșii și pelerinii au înălțat rugăciuni fierbinți.

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a rostit un cuvânt, subliniind importante aspecte legate de cei patru sfinți purtați în procesiune de la Catedrala „Sfântul Spiridon”‑Nou.

„Pelerinii din țară, chiar și cei de dincolo de hotare, sunt chemați în aceste zile să învețe din exemplul sfinților rugători de pe Dealul Patriarhiei, unii dintre ei fiind mereu căutați de cei care ajung în București cu diferite prilejuri. Sfinții Împărați Constantin și Elena, cu fragmente din cinstitele lor moaște, sunt la București din anul 2002. Ele au fost oferite de Mitropolitul Nichifor de Kykkos, din Cipru, unde, într‑o mănăstire veche de peste o mie de ani, se găsesc numeroase relicve sfinte, printre care și acestea ale Sfinților Împărați Constantin și Elena. Ce ne învață Sfinții Constantin și Elena? Ei constituie exemplul oamenilor mari, indiferent de perioadă, care l‑au iubit pe Dumnezeu și Biserica Lui. Este de prisos să amintim acum cât bine a făcut evlavioasa Împărăteasa Elena, cea iubitoare de Locurile Sfinte și de Sfânta Cruce a Domnului, și la fel, cât bine a făcut Bisericii Sfântul Împărat Constantin cel Mare. Sfântul Ierarh Nectarie este un vindecător și ajutător al celor aflați în suferință. Spre bisericile lui, spre sfintele lui moaște, aleargă oameni din lumea întreagă, iar minunile lui sunt tot mai prezente, ca lucrare a lui Dumnezeu. Iar Sfântul Ioan Iacob de la Neamț, «Noul Hozevit», așa cum a fost numit de către Patriarhia Ierusalimului, este un mare rugător, care mai mult de jumătate din viața sa a petrecut‑o în Țara Sfântă”, a spus Preasfinția Sa.

Cele două coloane ale procesiunii s‑au reunit la Crucea brâncovenească de la baza Dealului Patriarhiei. În sunetul clopotelor și al sfintelor cântări, întregul alai procesional a urcat Colina Bucuriei, fiind primit la Altarul de vară al Catedralei Patriarhale de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal.

După intonarea troparelor sfinților și săvârșirea slujbei Polihroniului, Patriarhul României a adresat pelerinilor un cuvânt de învățătură.

În încheiere, raclele cu cinstitele moaște au fost așezate spre închinare pelerinilor în „Baldachinul Sfinților”, unde vor rămâne până la încheierea sărbătorii.

La întâmpinarea moaștelor a fost prezentă și o delegație a Schitului Românesc Prodromu din Sfântul Munte Athos, condusă de părintele arhimandrit Atanasie Prodromitul, starețul schitului.

În acest an, pelerinajul se desfășoară în perioada 19‑29 octombrie și cuprinde un amplu program liturgic.