Înaltpreasfinţitul Mitropolit Andrei a sărbătorit 77 de ani prin rugăciune

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a împlinit vârsta de 77 de ani, sâmbătă, 24 ianuarie. Ierarhul și‑a sărbătorit ziua de naștere prin rugăciune și mulțumire aduse lui Dumnezeu pentru toate darurile revărsate asupra sa și a eparhiei.

La Catedrala Mitropolitană „Adormirea Maicii Domnului” din Cluj‑Napoca, Părintele Mitropolit Andrei a săvârşit Sfânta Liturghie, împreună cu Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, și cu Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, împreună cu un sobor de preoți și diaconi.

Preasfințitul Părinte Benedict a rostit un cuvânt de învățătură în care a prezentat patru principii de viață pe care Mântuitorul Iisus Hristos le recomandă pentru definirea comportamentului creștin, principii aplicabile și în viața și activitatea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Andrei: claritate și onestitate cu propria persoană, realism și reflecție sinceră cu privire la starea de fapt a lumii, simplitate și autenticitate în lucrurile săvârșite și modestie în recunoașterea faptei proprii.

„Viața se arată ca un act de slujire, nu ca o succesiune de fapte care să îndrepte privirile celorlalți înspre tine însuți, înspre cel care săvârșește un lucru sau altul”, a spus Preasfințitul Părinte Benedict.

Clericii și credincioșii prezenți, dar și reprezentanții mai multor instituții publice l‑au felicitat pe ierarh. Momentul festiv s‑a încheiat cu un polihroniu, iar Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Andrei a mulțumit lui Dumnezeu pentru toate binefacerile revărsate asupra sa și a eparhiei, precum și celor prezenți pentru urările făcute cu prilejul zilei de naștere.