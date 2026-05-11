Înnoire la Parohia „Nașterea Maicii Domnului” din Bocșa‑Vasiova

În ultimii ani s‑a lucrat intens la înfrumusețarea bisericii Parohiei „Naşterea Maicii Domnului” Bocșa‑Vasiova din Protopopiatul Reșița, județul Caraș‑Severin, iar în Duminica a 5‑a după Paști, 10 mai, fiind și ziua de cinstire a Sfântului Cuvios Calistrat de la Timișeni și Vasiova, aceste lucrări au fost binecuvântate. Lucrările au constat, în special, în restaurarea picturii din exteriorul și din interiorul acestei biserici. Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, a poposit în această comunitate și a săvârșit slujba de sfințire a picturii și de binecuvântare a lucrărilor, după care a oficiat Sfânta Liturghie împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul psaltic „Ethos” al Episcopiei Caransebeșului. Au participat autorități locale și foarte mulți credincioși din orașul Bocșa.

Părintele paroh Daniel Crecan dimpreună cu ctitorii și binefăcătorii au primit diplome de recunoștință. Întrucât a fost și sărbătoarea Sfântului Cuvios Calistrat, Părintele Episcop Lucian l‑a numit pe acest sfânt ca ocrotitor al bisericii.

„Ne‑am bucurat foarte mult că această biserică veche s‑a înnoit, s‑a împodobit, s‑a înfrumuseţat și de aceea am socotit ca, în ziua Sfântului Cuvios Calistrat de la Timișeni și Vasiova, să venim aici la Parohia Bocşa-Vasiova și să dăm acestei biserici preafrumoase un al doilea hram. Foarte mulți credincioși s‑au implicat în împodobirea și înfrumusețarea bisericii, contribuind cu sume importante de bani. Chiar dacă aici avem o comunitate mică, credincioșii inimoși au dat din puținul lor și iată că lucrurile s‑au conturat și biserica s‑a înfrumusețat. Ne bucurăm, de asemenea, că biserica de aici a fost împodobită cu foarte mulți credincioși. Ne bucurăm că pe lângă înfrumusețarea bisericii de zid, vedem aici o comunitate vie, vedem cum biserica din sufletele credincioșilor înflorește și este foarte frumoasă”, a afirmat Preasfințitul Părinte Episcop Lucian.

Ierarhul a primit la final o icoană cu Sfântul Cuvios Calistrat din partea comunității și alte daruri. În cadrul proiectului eparhial dedicat Anului omagial al pastorației familiei creștine, două familii din această comunitate au fost evidențiate și au primit mai multe daruri.

Biserica din Parohia „Naşterea Maicii Domnului” Bocșa‑Vasiova a fost construită din piatră și cărămidă în anul 1763.