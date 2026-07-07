Înnoire la Parohia Stamora Română din Timiş

Data: 07 Iulie 2026

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, a efectuat duminică, 5 iulie, la ceas de seară, o vizită pastorală la Parohia Stamora Română, din cadrul Protopopiatului Timișoara II, judeţul Timiş, prilej cu care a binecuvântat lucrările de înnoire și înfrumusețare realizate la sfântul lăcaș.

La sosire, ierarhul a fost întâmpinat de părintele protopop Caius Andrașoni, părintele consilier eparhial Ioan‑Gruia Bălăngean, părintele Ion Borchescu, părintele Svetozar Mladenov, părintele Răzvan Mateș, preotul paroh Ștefan‑Cristian Mareniuc, precum și de reprezentanți ai autorităților locale.

În continuare, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ioan a săvârșit slujba de sfințire a picturii iconostasului, a binecuvântat lucrările exterioare efectuate la biserica parohială și a oficiat rânduiala de sfințire a troiței ridicate în apropierea casei parohiale.

Înaltpreasfinția Sa a vorbit despre importanța păstrării credinței ortodoxe, a comuniunii în Biserică și a responsabilității fiecărui creștin de a mărturisi Evanghelia lui Hristos prin rugăciune, dragoste și fapte bune. Totodată, ierarhul a apreciat eforturile depuse de preotul paroh și de credincioșii din Stamora Română pentru înfrumusețarea sfântului lăcaș, subliniind că toate lucrările închinate lui Dumnezeu reprezintă o mărturie vie a credinței și o moștenire spirituală pentru generațiile viitoare.

În semn de prețuire pentru activitatea pastoral‑misionară desfășurată, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ioan l‑a hirotesit pe preotul paroh Ștefan‑Cristian Mareniuc în rangul de sachelar, conform mitropolia‑banatului.ro.