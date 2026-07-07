Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Înnoire la Parohia Stamora Română din Timiş

Înnoire la Parohia Stamora Română din Timiş

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Știri
Data: 07 Iulie 2026

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, a efectuat duminică, 5 iulie, la ceas de seară, o vizită pastorală la Parohia Stamora Română, din cadrul Protopopiatului Timișoara II, judeţul Timiş, prilej cu care a binecuvântat lucrările de înnoire și înfrumusețare realizate la sfântul lăcaș.

La sosire, ierarhul a fost întâmpinat de părintele protopop Caius Andrașoni, părintele consilier eparhial Ioan‑Gruia Bălăngean, părintele Ion Borchescu, părintele Svetozar Mladenov, părintele Răzvan Mateș, preotul paroh Ștefan‑Cristian Mareniuc, precum și de reprezentanți ai autorităților locale.

În continuare, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ioan a săvârșit slujba de sfințire a picturii iconostasului, a binecuvântat lucrările exterioare efectuate la biserica parohială și a oficiat rânduiala de sfințire a troiței ridicate în apropierea casei parohiale.

Înaltpreasfinția Sa a vorbit despre importanța păstrării credinței ortodoxe, a comuniunii în Biserică și a responsabilității fiecărui creștin de a mărturisi Evanghelia lui Hristos prin rugăciune, dragoste și fapte bune. Totodată, ierarhul a apreciat eforturile depuse de preotul paroh și de credincioșii din Stamora Română pentru înfrumusețarea sfântului lăcaș, subliniind că toate lucrările închinate lui Dumnezeu reprezintă o mărturie vie a credinței și o moștenire spirituală pentru generațiile viitoare.

În semn de prețuire pentru activitatea pastoral‑misionară desfășurată, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ioan l‑a hirotesit pe preotul paroh Ștefan‑Cristian Mareniuc în rangul de sachelar, conform mitropolia‑banatului.ro.

 

Citeşte mai multe despre:   Ioan, Mitropolitul Banatului  -   Protopopiatul Timișoara II
vezi toate ›Alte articole din Știri
  • Crucea Patriarhală pentru părintele Ioan Ghiurco Știri
    Crucea Patriarhală pentru părintele Ioan Ghiurco

    Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a săvârșit Sfânta Liturghie în Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din Zalău, duminică, 5 iulie. Ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a arătat că omul se eliberează de lucrarea răului nu prin propriile puteri, ci rămânând aproape de Hristos și folosindu‑se de mijloacele pe care Biserica i le pune la îndemână. Spovedania, Sfânta Împărtășanie și citirea Scripturii sunt mijloacele prin care Hristos locuiește în om și îl așază în biruința Sa asupra răului.

    07 Iul, 2026
  • Sfinţirea crucilor unei biserici din Arad Știri
    Sfinţirea crucilor unei biserici din Arad

    Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a săvârşit Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, în Duminica a 5‑a după Rusalii, 5 iulie, în Biserica „Sfinții

    06 Iul, 2026
TOP 6 Știri