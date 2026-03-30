x
×

Înnoire și binecuvântare la Parohia „Sfântul Gheorghe” din Odobești

Un articol de: Pr. Dragoș Olteanu - 30 Martie 2026

Credincioșii din orașul vrâncean Odobești l‑au avut în mijlocul lor duminică, 29 martie, pe Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian. Ierarhul Buzăului și Vrancei a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica Parohiei „Sfântul Gheorghe” din localitate, apoi a sfințit pictura din pridvorul lăcașului de cult și noua casă praznicală.

În soborul slujitorilor s‑au aflat opt clerici: pr. Aurel Boțan, protoiereu al Protoieriei Focșani I; protos. Veniamin Anghel, stareț al Mănăstirii Ciolanu și exarh al așezămintelor monahale din județul Buzău; ierom. Porfirie Însurățelu, secretar al aceleiași mănăstiri; pr. paroh George‑Sabin Bogdan; pr. Ioan Dragu, paroh al Parohiei „Sfântul Nicolae”‑Stroe din Focșani; pr. Cristinel Bocu, paroh al Parohiei „Sfântul Ioan Evanghelistul” din Odobești; arhid. Laurențiu Manea; diac. Anastasie Ion, inspector eparhial.

Răspunsurile la strană au fost date de Corul psaltic‑misionar „Sfântul Roman Melodul” al eparhiei.

Omilia din Duminica a 5‑a a Postului Mare a fost rostită de IPS Părinte Arhiepiscop Ciprian, care a evidențiat înțelesurile fragmentului evanghelic despre prevestirea Pătimirilor Domnului nostru Iisus Hristos și cererea fiilor lui Zevedeu, Iacov și Ioan (Marcu 10, 32‑45), punând în antiteză iubirea de stăpânire cu spiritul slujirii creștine. Înaltpreasfinția Sa a explicat că cererea fiilor lui Zevedeu - de a sta de‑a dreapta și de‑a stânga Mântuitorului - a fost una nesăbuită, întrucât aceștia confundau Împărăția cerurilor cu o putere lumească, precizând că adevărata autoritate în Biserică și în societate nu se măsoară prin dominația exercitată asupra celorlalți, ci prin capacitatea de a fi „slujitorul tuturor”, după modelul lui Hristos.

În cadrul Sfintei Liturghii, teologul Cosmin Danțiș, absolvent de Teologie Pastorală, a fost hirotonit de ierarh în treapta de diacon.

Pentru implicarea deosebită în viața comunității, lui Daniel Nicolaș, primarul orașului Odobești, i‑a fost conferit hrisovul de binecuvântare „Sfântul Mucenic Sava de la Buzău” cu insignă, în timp ce alți trei binefăcători au fost răsplătiți cu același hrisov (fără insignă), primind cu toții câte o Sfântă Scriptură și o icoană.

În semn de apreciere a eforturilor depuse la înfrumusețarea sfântului lăcaș, părintele paroh George‑Sabin Bogdan a fost hirotesit iconom stavrofor. Acesta a adus mulțumiri ierarhului locului pentru prezență și slujire, oferindu‑i o icoană a Sfântului Cuvios Dionisie de la Colciu.

Noua casă de prăznuire a Parohiei „Sfântul Gheorghe” din Odobești a fost construită în perioada 2019‑2022, iar pictura din pridvorul bisericii a fost realizată în cursul anului 2025, cu sprijinul autorităților locale, al enoriașilor și al unor oameni generoși.

 

