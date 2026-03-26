În aula Centrului de formare continuă „Dumitru Stăniloae” din București are loc astăzi, 26 martie, o întâlnire consultativă privind cateheza parohială, la care participă responsabilii pentru cateheză ai protoieriilor din Arhiepiscopia Bucureștilor. Programul include și două ateliere catehetice.

În deschiderea întâlnirii, părintele arhid. lect. dr. Eugen Maftei, consilier eparhial în cadrul Sectorului învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a adresat un cuvânt de bun‑venit: „Aș dori să pornesc de la cuvântul Sfântului Apostol Pavel, găsit și în Psalmi, «Crezut‑am, pentru aceea am și grăit» (II Corinteni 4, 13). Dacă vrem să vorbim, să transmitem ceva, trebuie să fundamentăm mesajul nostru, în primul rând, pe credință. O credință care vine din ambele sensuri, a celui care transmite cuvântul și a celui care îl primește. Ce face legătura între aceste două tipuri de credință este același Duh. Trebuie să ne regăsim în același Duh și cel care vorbește, și cel care ascultă. Și Duhul acesta știm sigur că lucrează în Biserică [...]. Toate îndoielile sau nereușitele, dacă mai sunt, toate piedicile pe care le întâmpinăm pot fi depășite dacă avem credința aceasta: ceea ce noi nu putem face poate face Duhul. Dar e nevoie de deschiderea noastră ca Duhul să aibă unde să lucreze. Vă mulțumim tuturor că ați răspuns și de această dată chemării noastre și sperăm ca ceea ce primim astăzi ca informație, ca sfaturi, să putem să punem în aplicare fiecare în parohiile noastre”.

Părintele Mihai‑Iulian Grobnicu, inspector eparhial, a expus analiza anuală și perspectivele viitoare privind cateheza parohială, deciziile referitoare la actul catehetic în Temeiurile sinodale din ultimul an și aspecte referitoare la Programul Național Catehetic „Hristos împărtășit copiilor”. De asemenea, Gabriel Negescu, inspector eparhial, a oferit detalii referitoare la Întâlnirea Internațională a Tineretului Ortodox (ITO), ediția a VIII‑a, care se va desfășura la București în perioada 31 august - 3 septembrie 2026.

În continuare, coordonatorii de cateheză au vorbit despre contextul actual al catehezei, exemplele de bună practică în protoieriile din Arhiepiscopia Bucureștilor, precum și alte subiecte de interes.

În a doua parte a întâlnirii, invitații vor participa la două ateliere catehetice: primul va fi susținut de părintele conf. univ. dr. Vasile Crețu, iar al doilea de Gabriel Păun. Întâlnirea se va încheia cu o sesiune de concluzii sub formă de întrebări și răspunsuri.