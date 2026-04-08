Întâlnire cu tinerii misionari la Roman

Un articol de: Prof. Adrian Viorel Nechita - 08 Aprilie 2026

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, s‑a întâlnit marți, 7 aprilie, cu elevii eminenți care vor reprezenta eparhia la etapele naționale ale Olimpiadei de religie și ale Olimpiadei interdisciplinare „Cultură și Spiritualitate Românească”. Străvechea urbe mușatină a Romanului a primit prinosul de rugăciune al elevilor merituoși, veniți alături de profesorii îndrumători și de părinți în catedrala istorică a orașului. Aceștia au primit binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim. În cuvântul rostit cu acest prilej, ierarhul a evocat participarea numeroasă a tinerilor la procesiunea de Florii și la Marșul pentru viață, desfășurate în municipiul Bacău în Sâmbăta lui Lazăr, reliefând entuziasmul băcăuanilor, al profesorilor și al tuturor celor care se preocupă de sufletele copiilor. De asemenea, a observat creșterea numărului de elevi băcăuani calificați la etapele naționale ale olimpiadelor de religie, rod al dedicării profesorilor de religie. În continuare, Înaltpreasfinția Sa a transmis tinerilor un îndemn la comunicarea și comuniunea cu Dumnezeu. La final, a mulțumit tinerilor pentru modul în care au reprezentat de‑a lungul anilor eparhia la aceste concursuri.

În alocuțiunea sa, părintele profesor dr. Alexandrescu Adrian, inspector de specialitate în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Bacău, a mulțumit Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ioachim pentru binecuvântarea și sprijinul acordat orei de religie din școală și colaborării fructuoase cu învățământul băcăuan. De asemenea, a prezentat cele patru loturi de elevi care vor reprezenta Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, dar și Inspectoratul Județean Bacău, la cele două olimpiade, arătând faptul că cei 30 de tineri calificați au dorință de cunoaștere, au empatie, frică de Dumnezeu, dar și bucuria de a respecta valorile creștine străbune.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a premiat cu bani și a binecuvântat fiecare elev, dar și pe profesorii îndrumători, oferindu‑le și două lucrări alcătuite de Înaltpreasfinția Sa. De asemenea, au fost premiați și profesorii care vor însoți loturile reprezentative la etapele naționale ale Olimpiadei de religie ortodoxă și ale Olimpiadei interdisciplinare „Cultură și Spiritualitate Românească”.

 

