Conferinţele preoţeşti de primăvară din Arhiepiscopia Sibiului

Preoţii din protopopiatele Sibiu, Mediaş, Sălişte, Avrig şi Agnita au participat astăzi, 18 mai, la prima conferinţă preoțească de primăvară din acest an organizată în Arhiepiscopia Sibiului. Conferinţa a fost prezidată de Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului.

Întâlnirea preoţilor s-a desfăşurat în Aula „Mitropolit Ioan Mețianu” a Facultății de Teologie Ortodoxă „Sfântul Ierarh Andrei Șaguna” din Sibiu, iar tema discuţiilor a fost „Pastorația familiei creștine”, informează Mitropolia Ardealului.

În deschiderea conferinței, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Laurențiu a subliniat importanța Sfintei Liturghii şi a împărtăşirii cu Trupul şi Sângele Mântuitorului Iisus Hristos în viaţa duhovnicească a familiei creștine.

„Şansa vieţii noastre este unirea cu Mântuitorul Iisus Hristos în Sfânta Împărtăşanie. Devenim, astfel, hristofori. Uneori nici nu ne dăm seama ce şansă extraordinară avem de a săvârşi în fiecare duminică şi la fiecare sărbătoare o lucrare atât de minunată. Taina cea mare a Liturghiei depăşeşte tot ceea ce vedem noi”, a subliniat ierarhul.

Lucrarea Duhului Sfânt în familia creştină

Invitatul conferinței preoţeşti de la Sibiu a fost pr. prof. univ. dr. Daniel Benga de la Universitatea Ludwig-Maximilians din München, Germania, care a prezentat lucrarea „Sfânta Liturghie ca spațiu al sfințirii familiei creștine”. Pr. prof. univ. dr. Daniel Benga a evidenţiat lucrarea Duhului Sfânt în viaţa Bisericii şi în viaţa fiecărei familii creştine.

„Primul gând pe care vreau să vi-l rostesc este ceea ce a spus Mitropolitul Nicolae Mladin: «Familia în mijlocul căreia se află Hristos este un organism în care pulsează veşnicia». Am pus apoi întrebarea: «Cum este prezent Hristos?» El intră în inima noastră în mod deplin prin Sfânta Împărtăşanie. Însă, Cel care Îl face prezent pe Mântuitorul în Sfânta Împărtăşanie este Duhul Sfânt. De aceea, vedem un lucru fundamental: toată viaţa Sfintei Treimi ne este comunicată în inimă, în vieţile noastre şi în vieţile familiilor noastre prin lucrarea Duhului lui Dumnezeu. (...) Încercând să vă vorbesc astăzi despre împărtăşirea din sfinţenie în familia creştină, această împărtăşanie are loc mereu prin lucrarea Duhului lui Dumnezeu. El este Duhul Sfânt pentru că ne sfinţeşte vieţile, sfinţeşte darurile, sfinţeşte creaţia şi prin El dobândim viaţa veşnică în inimile noastre”, a spus pr. prof. univ. dr. Daniel Benga.

În ultima parte a conferinţei au fost prezentate referate pregătite de preoţii din protopopiatele menţionate, iar la finalul întâlnirii toţi cei prezenți au avut posibilitatea de a adresa întrebări vorbitorilor, precum și a ridica teme de discuție.