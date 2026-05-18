Înnoirea Bisericii „Buna Vestire” din localitatea Drugănescu

În apropierea marelui praznic al Înălțării Domnului, în Duminica a 6‑a după Paști, 17 mai, a avut loc sfințirea Bisericii „Buna Vestire” din localitatea Drugănescu, județul Giurgiu. Slujba a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Cu acest prilej, sfântul lăcaș a primit și hramurile „Sfinților Martiri Brâncoveni”, „Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu” și „Sfântului Cuvios Dionisie Vatopedinul de la Colciu”. Programul liturgic a debutat cu slujba de târnosire a bisericii, urmată de săvârșirea Sfintei Liturghii de către Preasfințitul Părinte Ambrozie. În cuvântul de învățătură adresat credincioșilor prezenți, ierarhul a evidențiat importanța acestui moment pentru viața duhovnicească a comunității și pentru păstrarea valorilor credinței ortodoxe.

„Este un moment de mare bucurie pentru locuitorii comunei Florești‑Stoenești, pentru preoții care slujesc aici și pentru autoritățile locale. Îi mulțumesc, înainte de toate, Bunului Dumnezeu, Care ne‑a învrednicit să vedem această minunată biserică restaurată și pregătită spre slava Sa și spre folosul credincioșilor”, a declarat Preasfinția Sa.

De asemenea, ierarhul a explicat mesajul pasajului biblic rânduit spre citire în această duminică în Biserica Ortodoxă, subliniind însemnătatea duhovnicească a vindecării orbului din naștere: „Este o lecție despre credință, despre sens și despre adevărata vedere pe care o dobândește omul atunci când trăiește în Hristos. În icoanele de pe catapeteasmă este înscris cuvântul Mântuitorului: «Eu sunt Lumina lumii», iar noi suntem chemați să fim «fii ai Luminii» (Ioan 12, 36). De asemenea, Domnul Hristos spune: «Cel ce Îmi urmează Mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții» (Ioan 8, 12). Duminica Vindecării orbului din naștere este un prilej de reflecție asupra lucrurilor care contează cu adevărat în viața omului”, a arătat ierarhul.

În cadrul slujbei, ierarhul l‑a hirotonit întru preot pe diaconul Florin Cornel Nedelcu, pe seama Mănăstirii „Izvorul Tămăduirii” din Drugănescu. La finalul evenimentului liturgic, Preasfinția Sa l‑a felicitat pe părintele paroh Lucian Neacșu pentru finalizarea lucrărilor desfășurate la biserică, oferindu‑i mai multe daruri și semne de apreciere.

„Ctitorie ridicată în anul 1723 de marele vornic Gavril Drugănescu, în cinstea poporului român, această biserică a trecut prin încercările timpului. Cu ajutorul lui Dumnezeu și prin implicarea celor care au sprijinit acest demers, în anul 2026 am reușit să obținem un proiect amplu de restaurare, consolidare și introducere a sfântului lăcaș în circuitul turistic”, a declarat părintele paroh Lucian Neacșu.