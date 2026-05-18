Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Înnoirea Bisericii „Buna Vestire” din localitatea Drugănescu

Înnoirea Bisericii „Buna Vestire” din localitatea Drugănescu

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Știri
Un articol de: Radu Mihai Sâmbeteanu - 18 Mai 2026

În apropierea marelui praznic al Înălțării Domnului, în Duminica a 6‑a după Paști, 17 mai, a avut loc sfințirea Bisericii „Buna Vestire” din localitatea Drugănescu, județul Giurgiu. Slujba a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Cu acest prilej, sfântul lăcaș a primit și hramurile „Sfinților Martiri Brâncoveni”, „Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu” și „Sfântului Cuvios Dionisie Vatopedinul de la Colciu”. Programul liturgic a debutat cu slujba de târnosire a bisericii, urmată de săvârșirea Sfintei Liturghii de către Preasfințitul Părinte Ambrozie. În cuvântul de învățătură adresat credincioșilor prezenți, ierarhul a evidențiat importanța acestui moment pentru viața duhovnicească a comunității și pentru păstrarea valorilor credinței ortodoxe.

„Este un moment de mare bucurie pentru locuitorii comunei Florești‑Stoenești, pentru preoții care slujesc aici și pentru autoritățile locale. Îi mulțumesc, înainte de toate, Bunului Dumnezeu, Care ne‑a învrednicit să vedem această minunată biserică restaurată și pregătită spre slava Sa și spre folosul credincioșilor”, a declarat Preasfinția Sa.

De asemenea, ierarhul a explicat mesajul pasajului biblic rânduit spre citire în această duminică în Biserica Ortodoxă, subliniind însemnătatea duhovnicească a vindecării orbului din naștere: „Este o lecție despre credință, despre sens și despre adevărata vedere pe care o dobândește omul atunci când trăiește în Hristos. În icoanele de pe catapeteasmă este înscris cuvântul Mântuitorului: «Eu sunt Lumina lumii», iar noi suntem chemați să fim «fii ai Luminii» (Ioan 12, 36). De asemenea, Domnul Hristos spune: «Cel ce Îmi urmează Mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții» (Ioan 8, 12). Duminica Vindecării orbului din naștere este un prilej de reflecție asupra lucrurilor care contează cu adevărat în viața omului”, a arătat ierarhul.

În cadrul slujbei, ierarhul l‑a hirotonit întru preot pe diaconul Florin Cornel Nedelcu, pe seama Mănăstirii „Izvorul Tămăduirii” din Drugănescu. La finalul evenimentului liturgic, Preasfinția Sa l‑a felicitat pe părintele paroh Lucian Neacșu pentru finalizarea lucrărilor desfășurate la biserică, oferindu‑i mai multe daruri și semne de apreciere.

„Ctitorie ridicată în anul 1723 de marele vornic Gavril Drugănescu, în cinstea poporului român, această biserică a trecut prin încercările timpului. Cu ajutorul lui Dumnezeu și prin implicarea celor care au sprijinit acest demers, în anul 2026 am reușit să obținem un proiect amplu de restaurare, consolidare și introducere a sfântului lăcaș în circuitul turistic”, a declarat părintele paroh Lucian Neacșu.

 

Citeşte mai multe despre:   PS Ambrozie, Episcopul Giurgiului  -   sfintire
vezi toate ›Alte articole din Știri
  • Sfințirea Bisericii „Sfinții Trei Ierarhi” din Tulcea Știri
    Sfințirea Bisericii „Sfinții Trei Ierarhi” din Tulcea

    Duminica Vindecării orbului din naștere, 17 mai, a fost o zi de mare bucurie duhovnicească în orașul Tulcea, unde noua biserică cu hramul „Sfinții Trei Ierarhi” a fost sfințită după mai mulți ani de lucrări, rugăciuni și ajutor din partea credincioșilor. Slujba de târnosire și Sfânta Liturghie au fost oficiate de Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, împreună cu Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, înconjurați de un sobor de preoți și diaconi.

    18 Mai, 2026
TOP 6 Știri