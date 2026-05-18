Expoziție și tradiție filantropică pentru nevăzători la Galați

Expoziție și tradiție filantropică pentru nevăzători la Galați

Un articol de: Diac. Eduard Murariu - 18 Mai 2026

Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a participat joi, 14 mai, la vernisajul expoziției „Ținutul Pădurenilor. Memorii pentru viitor”, iar duminică, 17 mai, s‑a aflat în mijlocul credincioșilor văzători și nevăzători prezenți la Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală din Galați.

Spațiul primitor al Muzeului Istoriei, Culturii și Spiritualității Creștine de la Dunărea de Jos a găzduit joi, 14 mai, vernisajul expoziției etnografice „Ținutul Pădurenilor. Memorii pentru viitor”. Evenimentul, desfășurat cu binecuvântarea și în prezența chiriarhului, a reprezentat o adevărată punte peste timp, adunând laolaltă costume tradiționale și obiecte de patrimoniu din Ținutul Pădurenilor, Ținutul Buzăului și zona Dunării de Jos. Această împletire a obiectelor de tradiție este rodul unui parteneriat între muzeul gazdă, Muzeul Județean Buzău, Centrul Cultural „Dunărea de Jos”, Muzeul de Artă Vizuală din Galați, la care s‑a adăugat inestimabila colecție a Florianei Anton.

Pentru a aduce la viață atmosfera satului de odinioară, vernisajul a inclus și o șezătoare autentică. Meșterul popular Ecaterina Hulea, alături de vocile Grupului folcloric „Glasul Odăieșilor” din Odaia Manolache, jud. Galați, a încântat publicul cu povești depănate la gura sobei, cântece străvechi și demonstrații ale tehnicilor de lucru prin care iau naștere costumele populare.

Ierarhul a numit această expoziție ca fiind una care „se înscrie firesc în atmosfera sărbătorii Înălțării Domnului și, mai ales, a Cincizecimii, și care izvorăște din interiorul casei și al sufletului, purtând amprenta mâinilor înaintașilor spre îmbrățișarea viitorului. Tradiții, obiceiuri și, mai ales, obiecte lucrate manual, din inima Transilvaniei și a Carpaților de Curbură ai Buzăului, sunt expuse aici, pe unda liniștită a Dunării de Jos, ca o lecție de veșnicie, cu puțin timp înainte de Ziua Eroilor, la Înălțare, și de sărbătoarea moșilor și strămoșilor noștri”.

În Duminica Vindecării orbului din naștere, Înaltpreasfințitul Părinte Casian a slujit Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, la Catedrala Arhiepiscopală din Galați. La acest moment, într‑o atmosferă de aleasă bucurie duhovnicească devenită tradiție, au participat și membrii Asociației Nevăzătorilor din România - filiala Galați.

În cuvântul său de învățătură, chiriarhul le‑a subliniat celor prezenți că persoanele nevăzătoare au darul unei vederi lăuntrice adesea mult mai profunde decât a celor care văd cu ochii trupești. La momentul cuvenit, ierarhul a venit și i‑a împărtășit pe credincioșii nevăzători cu Sfintele Taine. După Sfânta Liturghie, Înaltpreasfințitul Părinte Casian i‑a acordat unuia dintre credincioșii nevăzători, Andrei Negoiță, referent în cadrul Sectorului social al eparhiei, distincția eparhială „Vrednicia andreiană”. De asemenea, celelalte persoane cu deficiențe de vedere au primit în dar Noul Testament transpus în limbajul Braille.

Comuniunea prin rugăciune din catedrală s‑a prelungit în parcul Reședinței arhiepiscopale, unde 30 de nevăzători și însoțitorii lor au participart la o agapă tradițională cu produse pascale. Totodată, oaspeții au primit și pachete cu alimente de primă necesitate și alte daruri.

 

