Manifestare dedicată familiilor preoțești din Episcopia Caransebeșului

La Centrul eparhial din Caransebeș a avut loc sâmbătă, 16 mai, un eveniment dedicat familiilor preoțești din întreaga Eparhie a Banatului Montan, cu minimum trei copii sau cel puțin un copil înfiat. În Sala de festivități „Mitropolit Nicolae Corneanu”, evenimentul a început cu o slujbă de Te Deum oficiată de un sobor de preoți în prezența Preasfințitului Părinte Episcop Lucian și a celor 37 de familii preoțești. După momentul de rugăciune, arhid. Vicențiu Românu, profesor la Seminarul Teologic „Episcop Ioan Popasu” din Caransebeș, a susținut o prelegere cu tema „Mamele Sfinților Trei Ierarhi”, la care au participat părinții și copiii peste 14 ani. Ceilalți copii sub 14 ani au desfășurat activități cu voluntarii din cadrul Departamentului de tineret al Episcopiei, la demisolul Catedralei Episcopale.

„I‑am ascultat pe preoții noștri și pe preotese, mai ales că familia preoțească la ora actuală se confruntă cu multe probleme și trebuie să răspundă multor provocări. Această întâlnire se înscrie în șirul manifestărilor intitulate generic «Zilele credinţei şi culturii în Episcopia Caransebeşului, ediţia a 19‑a». Avem aceste manifestări de 19 ani, dar în acest an, în mod cu totul excepţional, am închinat o zi şi familiilor preoţești care au mai mulţi copii. Ne‑am bucurat unii de ceilalți, ne‑am ascultat unii pe alţii și am hotărât ca periodic să ne întâlnim cu familiile preoților noștri, să slujim Sfânta Liturghie și să ne reunim și în alte locații, nu numai la Centrul eparhial, și să organizăm tabere speciale pentru copiii preoților. Se cuvine să ne ocupăm mai mult și de ai noștri, de familiile preoțești, de preoții, preotesele și copiii preoților noștri”, a afirmat Preasfințitul Părinte Lucian.

Toți cei aproximativ 200 de participanți au primit diplome și daruri din partea ierarhului, după care le‑a fost oferită tuturor o masă unde au mai dialogat, împărtășindu‑și reciproc din experiențele de familie.