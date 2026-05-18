Sfințirea unei biserici înnoite din județul Dolj

Biserica Parohiei Siliştea Crucii din judeţul Dolj a primit duminică, 17 mai, veşmânt de har şi binecuvântare arhierească. Slujba de sfinţire şi Sfânta Liturghie au fost săvârşite de Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, înconjurat de un ales sobor de preoţi şi diaconi.

La acest moment istoric pentru Parohia Siliştea Crucii, din soborul care a slujit alături de Mitropolitul Olteniei au făcut pare părinţii protoierei Cătălin Neacşu şi Aurel Guşeţelu şi preotul Vintilă Belcineanu, fiu al satului. De asemenea, au fost prezenţi reprezentanţii autorităţilor locale, Cosmin Vasile, preşedintele Consiliului Judeţean Dolj, şi Sandu Laurenţiu Adrian, primarul localităţii Siliştea Crucii.

Cu ocazia resfințirii bisericii, Părintele Mitropolit Irineu a acordat gramate de mulţumire următorilor: Laurențiu Adrian Sandu, primarul comunei; Viorel Voicu, viceprimar; Marinel Ionescu, Ionuț Poenaru, Petrișor Chisălău; membrilor Consiliului parohial şi Elenei Pretuleac. Totodată, având în vedere buna activitate pastoral‑administrativă, părintele Marian Ionuț Iacob a fost ridicat în rangul de iconom‑stavrofor.

În cuvântul de învăţătură, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Irineu a explicat fragmentul evanghelic duminical de la Ioan 9, 1‑38: „Din învăţătura Sfinţilor Părinţi ştim că, atunci când noi păcătuim cu o parte a noastră, aceea se va îmbolnăvi, căci, aşa cum spune Sfântul Maxim Mărturisitorul, după plăcere urmează durere, iar organul cu care am păcătuit, cu acela vom suferi. Noi mărturisim că Dumnezeu este Dumnezeu adevărat şi Om adevărat, pentru că El lucrează în viaţa noastră, El a vindecat înaintea noastră şi a Sfinţilor Apostoli. Orbul din naştere se face bine pentru că Dumnezeu intervine în istoria noastră. El vine şi ne întreabă dacă vrem să ne facem sănătoşi, dacă vrem să‑L cunoaştem pe Fiul lui Dumnezeu. A vedea este ideal, este imperativ pentru noi, este un dar extraordinar. Minunile pe care Dumnezeu le săvârşeşte în Biserica Sa, şi în zilele noastre, sunt uneori tăgăduite de anumite persoane, aşa cum au tăgăduit şi cărturarii şi fariseii în vremea Mântuitorului. Această tăgăduire este din pricina orbirii sufleteşti de care mulţi suferă, orbire ce întunecă tot ceea ce ţine credinţa în Dumnezeu. Dar noi suntem martori ai minunilor Domnului Hristos în Biserica Sa, fapt pentru care noi trebuie să mărturisim toate aceste fapte minunate şi lucrări binecuvântate ce se arată în viaţa noastră”.

La final, ierarhul a vorbit despre bucuria prilejuită de slujba de sfinţire a unei biserici şi i‑a felicitat pe toţi binefăcătorii acestei lucrări de înfrumuseţare a casei lui Dumnezeu.