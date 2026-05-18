Binecuvântare de lucrări la biserica ortodoxă din Zădăreni

În Duminica a 6‑a după Paști, a Vindecării orbului din naștere, credincioșii Parohiei Zădăreni, județul Arad, au trăit momente de aleasă bucurie duhovnicească prin prezența Înaltpreasfințitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, cu prilejul sărbătoririi hramului bisericii ocrotite de Sfinții Împărați Constantin și Elena. Ierarhul a fost întâmpinat de către preotul paroh Sorin Higioșan, împreună cu un sobor de preoți și diaconi și numeroși credincioși de‑ai parohiei.

Programul liturgic a debutat cu slujba de sfințire a lucrărilor exterioare realizate la sfântul lăcaș, săvârșită de către ierarh, după care a urmat oficierea Sfintei Liturghii, împreună cu un ales sobor de preoți și diaconi, din care au făcut parte: pr. Iulian‑Gheorghe Lehaci, consilier eparhial; pr. Bogdan‑Ioan Tod, inspector eparhial; protos. Macarie Deleu de la Mănăstirea Hodoș‑Bodrog; pr. Sorin Higioșan, parohul Parohiei Zădăreni, și alți clerici.

La momentul rânduit, Înaltpreasfințitul Părinte Timotei a rostit cuvântul de învățătură cu titlul ,,Lumina spirituală” (în baza citirilor scripturistice: Fapte 16, Ioan 9), vorbind despre lucrarea și planul lui Dumnezeu în viața fiecărui credincios, precum și despre modul în care omul este chemat să răspundă iubirii dumnezeiești prin credință și viețuire autentic creștină.

La finalul Sfintei Liturghii, Arhiepiscopul Aradului a oferit diplome de prețuire preotului paroh Sorin Higioșan, oficialităților comunei Zădăreni, primarului Petru Șiclovan, Doinei Petri, fost primar al localității, și celor implicați în sprijinirea activităţilor parohiale, lui Mihai Halaț, Claudiu Blaj, Marius Ioan Nyamcsuk, în semn de recunoștință pentru dragostea, dăruirea și ajutorul oferite.

Răspunsurile liturgice au fost date de elevi ai Seminarului Teologic Ortodox din Arad, coordonați de diac. prof. Marius Lăscoiu.