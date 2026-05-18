Sfințirea Bisericii „Sfinții Trei Ierarhi” din Tulcea

Duminica Vindecării orbului din naștere, 17 mai, a fost o zi de mare bucurie duhovnicească în orașul Tulcea, unde noua biserică cu hramul „Sfinții Trei Ierarhi” a fost sfințită după mai mulți ani de lucrări, rugăciuni și ajutor din partea credincioșilor. Slujba de târnosire și Sfânta Liturghie au fost oficiate de Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, împreună cu Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, înconjurați de un sobor de preoți și diaconi.

Programul liturgic a început cu sfințirea noului lăcaș de cult, în prezența numeroșilor credincioși și a autorităților locale și centrale, printre care s‑a aflat și Ștefan Ilie, primarul municipiului Tulcea.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie a vorbit despre orbirea trupească și cea sufletească, subliniind că Mântuitorul Iisus Hristos este Lumina lumii, Cel care călăuzește omul spre adevăr și mântuire. „Sfânta Evanghelie de astăzi este pilduitoare atât prin minunea săvârșită de Mântuitorul Iisus Hristos, cât și prin încercarea Sa de a‑i îndrepta pe fariseii mândri. Ei cunoșteau Legea și știau, din scrierile prorocilor, că venise vremea lui Mesia, însă nu L‑au primit”, a declarat Înaltpreasfinția Sa, după cum a transmis TRINITAS TV.

De asemenea, Preasfințitul Părinte Visarion a evidențiat importanța sfințirii noului lăcaș de cult și bucuria duhovnicească trăită de întreaga comunitate. „Astăzi este cu adevărat o zi de lumină și de bucurie duhovnicească pentru această parohie din județul Tulcea, unde am sfințit noua biserică închinată Sfinților Trei Ierarhi și Sfinților Mucenici doctori fără de arginți Cosma și Damian, cei din Roma. Ridicarea acestui sfânt lăcaș a fost rodul unei munci jertfelnice desfășurate de‑a lungul mai multor ani, încă de la punerea pietrei de temelie. Părintele paroh Viorel Trofim, împreună cu membrii Consiliului și ai Comitetului parohial, precum și cu bunii credincioși, au dus această lucrare la bun sfârșit”, a spus Preasfinția Sa.

La finalul slujbei, Preasfințitul Părinte Episcop Visarion l‑a hirotesit în rangul de iconom pe părintele Sebastian Jecu, în semn de apreciere pentru slujirea și osteneala sa în Biserica Mântuitorului Hristos. Totodată, au fost oferite acte de apreciere tuturor celor care au contribuit la finalizarea lucrărilor parohiale.

Părintele paroh Viorel Trofin a adresat mulțumiri tuturor binefăcătorilor și credincioșilor care au sprijinit construirea bisericii de‑a lungul anilor, oferindu‑i Înaltpreasfințitului Părinte Teodosie o icoană cu Sfinții Mucenici Zotic, Atal, Camasie și Filip de la Niculițel, iar Preasfințitului Părinte Visarion o icoană cu Sfinții Mucenici Epictet și Astion, ocrotitori ai Dobrogei.

La încheierea programului liturgic, credincioșii au avut posibilitatea de a intra și de a se închina în Sfântul Altar, iar răspunsurile liturgice au fost oferite de Corala „Laudamus” a Catedralei Episcopale „Sfântul Ierarh Nicolae” din Tulcea.