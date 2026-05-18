Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Sesiune omagială „Ioan Paul al II‑lea” la Academia Română

Sesiune omagială „Ioan Paul al II‑lea” la Academia Română

Galerie foto (20) Galerie foto (20) Știri
Data: 18 Mai 2026

Luni, 18 mai 2026, în Aula Academiei Române din București, s‑a desfășurat sesiunea omagială dedicată Papei Ioan Paul al II‑lea, în ziua când s‑au împlinit 106 ani de la nașterea sa.

Evenimentul a fost organizat de instituția‑gazdă, în cooperare cu Muzeul Național al Literaturii Române, la 25 de ani de la alegerea Papei Ioan Paul al II‑lea ca membru de onoare al Academiei Române și la 15 ani de la beatificarea sa de către Biserica Romano‑Catolică.

În prima parte a întrunirii, personalitatea Papei Ioan Paul al II‑lea (născut Karol Iósef Wojtyła, la Wadowice, în Polonia, la 18 mai 1920, trecut la veșnicie în ziua de 2 aprilie 2005) a fost evocată prin alocuțiuni rostite de: acad. Wilhelm Dancă, vicepreședinte al Academiei Române; E.S. Mons. Giampiero Gloder, Nunțiu Apostolic în România și Republica Moldova; IPS Ioan Robu, Arhiepiscop Mitropolit emerit de București, membru de onoare al Academiei Române; PS Mihai Frățilă, Episcop al Eparhiei Greco‑Catolice „Sf. Vasile cel Mare” din București; acad. Mircea Martin. Din partea Patriarhiei Române a fost prezent la eveniment pr. dr. Nicolae Dascălu, consilier patriarhal onorific, delegatul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Moderatorul evenimentului a fost prof. univ. dr. Ioan Cristescu, directorul Muzeului Național al Literaturii Române, care a prezentat, după alocuțiuni, volumul „Țărmurile liniștii”, selecție din creația poetică a Papei Ioan Paul al II‑lea. Cartea a fost publicată la Editura Tracus Arte, poemele fiind traduse din limba poloneză în română de Vasile Moga, selecția și notele fiind făcute de Constantin Geambașu. Cei doi au fost prezenți la eveniment și au vorbit despre volum și despre cei implicați în realizarea acestuia.

Din alocuțiunile prezentate se desprinde imaginea Papei Ioan Paul al II‑lea de apostol al unității creștine, promotor al valorilor Evangheliei pe toate continentele lumii și apărător al demnității umane. În vizita istorică pe care a făcut‑o la București în perioada 7‑9 mai 1999, prima vizită a unui suveran pontif roman într‑o țară ortodoxă, a arătat deschidere și prietenie pentru Biserica noastră și pentru România, pe care a numit‑o „grădină a Maicii Domnului”.

Sesiunea omagială de la Academia Română s‑a încheiat printr‑un scurt moment muzical susținut de soprana Arlinda Morava.

 

Citeşte mai multe despre:   Academia Romana
vezi toate ›Alte articole din Știri
  • Sfințirea Bisericii „Sfinții Trei Ierarhi” din Tulcea Știri
    Sfințirea Bisericii „Sfinții Trei Ierarhi” din Tulcea

    Duminica Vindecării orbului din naștere, 17 mai, a fost o zi de mare bucurie duhovnicească în orașul Tulcea, unde noua biserică cu hramul „Sfinții Trei Ierarhi” a fost sfințită după mai mulți ani de lucrări, rugăciuni și ajutor din partea credincioșilor. Slujba de târnosire și Sfânta Liturghie au fost oficiate de Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, împreună cu Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, înconjurați de un sobor de preoți și diaconi.

    18 Mai, 2026
TOP 6 Știri