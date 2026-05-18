Sesiune omagială „Ioan Paul al II‑lea” la Academia Română

Data: 18 Mai 2026

Luni, 18 mai 2026, în Aula Academiei Române din București, s‑a desfășurat sesiunea omagială dedicată Papei Ioan Paul al II‑lea, în ziua când s‑au împlinit 106 ani de la nașterea sa.

Evenimentul a fost organizat de instituția‑gazdă, în cooperare cu Muzeul Național al Literaturii Române, la 25 de ani de la alegerea Papei Ioan Paul al II‑lea ca membru de onoare al Academiei Române și la 15 ani de la beatificarea sa de către Biserica Romano‑Catolică.

În prima parte a întrunirii, personalitatea Papei Ioan Paul al II‑lea (născut Karol Iósef Wojtyła, la Wadowice, în Polonia, la 18 mai 1920, trecut la veșnicie în ziua de 2 aprilie 2005) a fost evocată prin alocuțiuni rostite de: acad. Wilhelm Dancă, vicepreședinte al Academiei Române; E.S. Mons. Giampiero Gloder, Nunțiu Apostolic în România și Republica Moldova; IPS Ioan Robu, Arhiepiscop Mitropolit emerit de București, membru de onoare al Academiei Române; PS Mihai Frățilă, Episcop al Eparhiei Greco‑Catolice „Sf. Vasile cel Mare” din București; acad. Mircea Martin. Din partea Patriarhiei Române a fost prezent la eveniment pr. dr. Nicolae Dascălu, consilier patriarhal onorific, delegatul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Moderatorul evenimentului a fost prof. univ. dr. Ioan Cristescu, directorul Muzeului Național al Literaturii Române, care a prezentat, după alocuțiuni, volumul „Țărmurile liniștii”, selecție din creația poetică a Papei Ioan Paul al II‑lea. Cartea a fost publicată la Editura Tracus Arte, poemele fiind traduse din limba poloneză în română de Vasile Moga, selecția și notele fiind făcute de Constantin Geambașu. Cei doi au fost prezenți la eveniment și au vorbit despre volum și despre cei implicați în realizarea acestuia.

Din alocuțiunile prezentate se desprinde imaginea Papei Ioan Paul al II‑lea de apostol al unității creștine, promotor al valorilor Evangheliei pe toate continentele lumii și apărător al demnității umane. În vizita istorică pe care a făcut‑o la București în perioada 7‑9 mai 1999, prima vizită a unui suveran pontif roman într‑o țară ortodoxă, a arătat deschidere și prietenie pentru Biserica noastră și pentru România, pe care a numit‑o „grădină a Maicii Domnului”.

Sesiunea omagială de la Academia Română s‑a încheiat printr‑un scurt moment muzical susținut de soprana Arlinda Morava.