Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Episcopul Alexandriei și Teleormanului la ceas aniversar

Episcopul Alexandriei și Teleormanului la ceas aniversar

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Știri
Un articol de: Filip Hristofor Cane - 18 Mai 2026

În Duminica a 6‑a după Paști, a Vindecării orbului din naștere, 17 mai 2026, Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, a săvârșit Sfânta Liturghie la Mănăstirea Pantocrator din localitatea Drăgănești‑Vlașca, județul Teleorman. În această zi, ierarhul a sărbătorit prin rugăciune împlinirea a 73 de ani de viață. La finalul slujbei, a fost săvârșită o slujbă de Te Deum, ca mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru ajutorul și binefacerile dăruite Preasfințitului Părinte Galaction până la acest ceas aniversar.

Din soborul de slujitori care s‑au rugat împreună cu ierarhul au făcut parte arhim. Serafim Baciu, vicar administrativ al Episcopiei Alexandriei și Teleormanului; arhim. Sebastian Serdaru, starețul obştii monahale; pr. Dragoș‑Ciprian Vîrșescu, consilier eparhial; pr. Cătălin Eugen Păunescu, consilier administrativ‑bisericesc; pr. Constantin Dina, protopop de Videle; pr. Mircea Ionescu, protopop de Roșiori de Vede; pr. Cristian Ioana, protopop de Turnu Măgurele; pr. Sorin Marian Nistor, protopop de Alexandria, precum și alți preoți și diaconi.

În omilia rostită, Episcopul Alexandriei și Teleormanului a evidențiat că Hristos Se face cunoscut lumii ca izvor al luminii și al cunoașterii lui Dumnezeu, călăuzind pe fiecare om pe calea mântuirii spre viața veșnică.

De asemenea, părintele arhimandrit Serafim Baciu, vicar eparhial, a adresat un cuvânt de felicitare ierarhului, dăruindu‑i o icoană cu chipul Sfintei Mironosițe Maria Magdalena.

Preasfințitul Părinte Galaction a adresat mulțumiri colaboratorilor de la Centrul eparhial și protoiereilor pentru sprijinul constant oferit în activitatea sa pastorală și administrativ‑gospodărească, precum și autorităților județene și locale pentru buna colaborare dintre Biserică și Stat.

 

Citeşte mai multe despre:   PS Galaction, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului  -   aniversare  -   Mănăstirea Pantocrator
vezi toate ›Alte articole din Știri
  • Sfințirea Bisericii „Sfinții Trei Ierarhi” din Tulcea Știri
    Sfințirea Bisericii „Sfinții Trei Ierarhi” din Tulcea

    Duminica Vindecării orbului din naștere, 17 mai, a fost o zi de mare bucurie duhovnicească în orașul Tulcea, unde noua biserică cu hramul „Sfinții Trei Ierarhi” a fost sfințită după mai mulți ani de lucrări, rugăciuni și ajutor din partea credincioșilor. Slujba de târnosire și Sfânta Liturghie au fost oficiate de Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, împreună cu Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, înconjurați de un sobor de preoți și diaconi.

    18 Mai, 2026
TOP 6 Știri