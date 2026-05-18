Episcopul Alexandriei și Teleormanului la ceas aniversar

În Duminica a 6‑a după Paști, a Vindecării orbului din naștere, 17 mai 2026, Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, a săvârșit Sfânta Liturghie la Mănăstirea Pantocrator din localitatea Drăgănești‑Vlașca, județul Teleorman. În această zi, ierarhul a sărbătorit prin rugăciune împlinirea a 73 de ani de viață. La finalul slujbei, a fost săvârșită o slujbă de Te Deum, ca mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru ajutorul și binefacerile dăruite Preasfințitului Părinte Galaction până la acest ceas aniversar.

Din soborul de slujitori care s‑au rugat împreună cu ierarhul au făcut parte arhim. Serafim Baciu, vicar administrativ al Episcopiei Alexandriei și Teleormanului; arhim. Sebastian Serdaru, starețul obştii monahale; pr. Dragoș‑Ciprian Vîrșescu, consilier eparhial; pr. Cătălin Eugen Păunescu, consilier administrativ‑bisericesc; pr. Constantin Dina, protopop de Videle; pr. Mircea Ionescu, protopop de Roșiori de Vede; pr. Cristian Ioana, protopop de Turnu Măgurele; pr. Sorin Marian Nistor, protopop de Alexandria, precum și alți preoți și diaconi.

În omilia rostită, Episcopul Alexandriei și Teleormanului a evidențiat că Hristos Se face cunoscut lumii ca izvor al luminii și al cunoașterii lui Dumnezeu, călăuzind pe fiecare om pe calea mântuirii spre viața veșnică.

De asemenea, părintele arhimandrit Serafim Baciu, vicar eparhial, a adresat un cuvânt de felicitare ierarhului, dăruindu‑i o icoană cu chipul Sfintei Mironosițe Maria Magdalena.

Preasfințitul Părinte Galaction a adresat mulțumiri colaboratorilor de la Centrul eparhial și protoiereilor pentru sprijinul constant oferit în activitatea sa pastorală și administrativ‑gospodărească, precum și autorităților județene și locale pentru buna colaborare dintre Biserică și Stat.