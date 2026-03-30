În Duminica a 5-a din Postul Paștilor, 29 martie, în mijlocul credincioșilor care au venit la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava a poposit Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. După ce s‑a închinat la cinstitele moaște ale Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou, odor neprețuit așezat în această perioadă în paraclisul care îi poartă numele, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie la Altarul amenajat în incinta ansamblului monastic, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, din care au făcut parte slujitori ai așezământului monahal și clerici de la Centrul eparhial Suceava, precum și pr. Vasile Ioana, paroh al Bisericii „Sfântul Nicolae Dintr‑o Zi” din București. Slujba a fost împodobită cu răspunsurile liturgice date de corul mixt al Catedralei Arhiepiscopale din Suceava, dirijat de pr. Ionuț Lucian Tablan Popescu.
Întâlnire între rostirea sacră şi sonoritatea tradiţiei corale
Corul Academic „Gavriil Musicescu” al Filarmonicii de Stat „Moldova” din Iași va oferi, în Duminica a 6‑a din Postul Mare, de sărbătoarea „Intrarea Domnului în Ierusalim”, răspunsurile la Sfânta Liturghie oficiată la Catedrala Mitropolitană din Iaşi, începând cu ora 9:00. Revenirea corului în acest loc sfânt confirmă o continuitate care depășește simpla prezență repertorială. Moștenirea lui Gavriil Musicescu nu este evocată festiv, ci este activată printr‑o practică vie, în care echilibrul dintre tradiție și actualitate rămâne esențial. În Iași, memoria muzicală și cea spirituală coexistă organic și, astfel, aceste momente dobândesc valoare de reper. Potrivit dirijoarei corului, lector univ. dr. Consuela Radu‑Țaga, prezenţa constantă a Corului Academic „Gavriil Musicescu” al Filarmonicii de Stat „Moldova” la marile praznice împărăteşti „depășește cadrul artistic, configurându‑se ca o ofrandă adusă cu pioșenie, în acord cu sensul profund al slujirii liturgice”.
„Sensul prezenței noastre nu este exclusiv artistic, ci ține de autenticitatea trăirii pe care o putem transmite. Încercăm să evităm orice exces și să păstrăm o anumită transparență a discursului coral, astfel încât muzica să nu acopere esența, ci să o lumineze. Pentru noi, participarea la slujba de Florii înseamnă revenirea la lucrarea vie, la acea simplitate care, paradoxal, cere cea mai mare rigoare”, a mai subliniat lector univ. dr. Consuela Radu‑Țaga.