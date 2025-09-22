Întâlnirea soțiilor de preot din Episcopia Hușilor

Data: 22 Septembrie 2025

Sâmbătă, 20 septembrie, a avut loc, la Vaslui, a 3-a ediție a Întâlnirii tuturor doamnelor preotese din eparhie. Evenimentul, inițiat de Preasfințitul Părinte Episcop Ignatie, a fost menit să faciliteze cunoașterea și dialogul între soțiile preoților din Episcopia Hușilor.

Întâlnirea a avut loc în Sala mare a Centrului Cultural Județean „Dimitrie Cantemir” din municipiul Vaslui. Tema din acest an s‑a intitulat „Organizatorii de vieți”.

Invitată la această ediție a fost doamna Lavinia Stan, coach, mamă a șase copii, formator cu o experiență deosebită, absolventă a cursurilor Școlii americane de coaching CTI (Co‑active Training Institute), cu studii în Heidelberg, Hamburg, München și autoarea cărții „Organizatorii de vieți”, prezentată cu acest prilej.

În cuvântul de deschidere, Părintele Episcop Ignatie a afirmat rolul real cu care Dumnezeu a înzestrat femeia: „Una dintre preocupările mele constante este să fărâmițăm anumite mituri, foarte bine înrădăcinate în mentalitatea noastră, cu privire la femeie. Am găsit în Sfânta Scriptură ceva foarte frumos și îmbucurător, cum de altfel tot ceea ce vine din Biblie este într‑o notă de lumină, seninătate și foarte multă iubire; în Facere 2, 18, Dumnezeu se exprimă în felul acesta: «Nu este bine să fie omul singur; să‑i facem ajutor potrivit pentru el». Este un verset care a stârnit numeroase controverse și distorsionări de interpretare. Cei care nu sunt familiarizați cu limba ebraică au tendința de a considera cuvântul «ajutor» într‑o notă peiorativă. Potrivit comentariilor la acest verset, în limba ebraică pentru cuvântul «ajutor» este folosit cuvântul «ezer». Acest cuvânt, pe tot parcursul Scripturii și cu precădere în Cartea Psalmilor, este rezervat lui Dumnezeu. De pildă: «Ajutorul meu de la Domnul, Cel ce a făcut cerul și pământul» (Psalmul 120, 2). Gândul meu, fără a fi răstălmăcit, este: așa cum te raportezi la femeie, așa te raportezi și la Dumnezeu. Un mitropolit din Liban zicea: «Spune‑mi ce gândești despre femeie, ca să îți spun cine ești». Este o lampă de control excepțională. Realmente, în această lumină vede Sfânta Scriptură menirea femeii. Așa cum pentru noi, creștinii, Dumnezeu este o realitate indispensabilă, tot astfel a rânduit Domnul ca lumea aceasta să nu poată fi gândită fără femeie. Noi încă nu ne‑am descotorisit de anumite mentalități misogine, cărora li se dau și temeiuri biblice - temeiuri care, de fapt, nu există. Costion Nicolescu spunea că facerea femeii de către Dumnezeu este ceva similar cu ceea ce trăiesc copiii în dimineața de Crăciun, când, după un somn profund, își găsesc darurile sub pomul de Crăciun. Femeia este un mare dar”.

La propunerea doamnelor prezente, în perioada următoare se va înființa un grup al soțiilor preoților din eparhie, pus sub ocrotirea Sfintei Emilia.