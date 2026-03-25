Întrunirea femeilor din noile comitete parohiale la Brăila

În ajunul sărbătorii Bunei Vestiri, 24 martie, a avut loc întrunirea femeilor din noile comitete parohiale ale Protopopiatului Brăila. Evenimentul a avut loc în Biserica româno‑elenă „Buna Vestire” din municipiul Brăila şi a debutat cu slujba Vecerniei cu Litia, săvârșită de Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos. Au fost prezenţi clericii din Protopopiatul Brăila, preotesele şi credincioasele din noile comitete parohiale, dar şi elevi de la unităţile de învăţământ din oraşul de la Dunăre.

Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian a rostit o meditaţie teologică despre bucuria darului vieţii oferit de Dumnezeu umanităţii prin Preacurata Fecioară Maria şi despre misiunea femeii creştine astăzi. „Din izvorul nesecat al bucuriei din har, pe care ne‑o oferă Născătoarea de Dumnezeu la primirea bunelor vestiri de bucurie prin întruparea Fiului lui Dumnezeu, care, prin Maica Domnului, a dezlegat blestemul și a adus binecuvântarea vieții, în Biserica româno‑elenă «Buna Vestire» din Brăila, în fața icoanelor urmașelor smereniei, rugăciunii și sfintelor nevoințe pentru credință și temelie creștină în familie, în Biserică și în societate, stau sfintele femei românce, icoanele vii ale slujirii smerite în familie, în școală și îndeosebi în Biserică”, a spus ierarhul.

De asemenea, Înaltpreasfinția Sa a amintit de programul misionar şi social‑filantropic prin care, în perioada prepascală, preoţii şi femeile din comitetele parohiale, însoţiţi şi de alţi voluntari, merg la persoanele nevoiaşe, nedeplasabile şi bolnave pentru a le duce primenire sufletească şi trupească, precum şi daruri pentru sfintele sărbători ale Învierii Domnului. „Nici o persoană nedeplasabilă să nu rămână în afara curățirii sufletești și bucuriei de a avea pe cineva aproape! Nimeni nu poate fi mai aproape de cei în suferință ca voluntarele iubirii, candele nestinse de mamă, de soție și de creștină continuatoare a jertfei sfintelor femei românce”, a mai spus chiriarhul.

Înaltpreasfinţia Sa a încheiat lucrările întrunirii citind rugăciunea mare de dezlegare şi oferind daruri copiilor şi tuturor doamnelor prezente la acest eveniment duhovnicesc şi misionar.