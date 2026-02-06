Întrunirea Sfântului Sinod la Palatul Patriarhiei

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române s‑a întrunit astăzi, 6 februarie, în ședință de lucru în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei din București, sub președinția Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. În cadrul sesiunii de lucru, au fost prezentate Anuarul Sfântului Sinod și Sinaxarul Sinodal al Bisericii Ortodoxe Române.

În Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal și secretarul Sfântului Sinod, a dat citire apelului nominal. Constatând prezența statutară a membrilor Sfântului Sinod, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a declarat deschisă ședința de lucru, menționând totodată programul, principalele puncte aflate pe ordinea de zi, componența comisiilor sinodale și repartizarea lucrărilor înscrise în vederea aprobării de către plen.

„Când spunem «Mineiul Sfinților Români» înseamnă bărbați și femei. Dar anul acesta, în mod deosebit, a fost anul canonizării și proclamării generale a 16 femei. Acest lucru s‑a legat de tematica anului: familia creștină și femeia creștină. De aceea s‑a insistat să nu se spună simplu «românce», ci «femei românce», ca și în cazul «femeilor mironosițe». Se poate spune, pe scurt, «Duminica mironosițelor», dar în tropar ni se spune mai frumos «femei purtătoare de mir»”, a explicat Preafericirea Sa.

În continuare, ierarhii membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române s‑au întrunit în comisiile sinodale, pentru întocmirea referatelor privind temeiurile repartizate. Acestea au fost Comisia pastorală, monahală și socială; Comisia teologică, liturgică și didactică; Comisia canonică, juridică și pentru disciplină și Comisia pentru comunități externe, relații interortodoxe, intercreștine și interreligioase, ale căror referate au fost prezentate în final în plen de către raportori.

La finalul primei părți a ședinței, au fost prezentate Anuarul Sfântului Sinod pe anul 2025 (anul X) și Sinaxarul Sinodal al Bisericii Ortodoxe Române în 13 volume, ambele publicate de Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă.

Prezentarea celor două lucrări a fost făcută de părintele prof. univ. dr. George Grigoriță, consilier patriarhal la Cancelaria Sfântului Sinod.

„Cu binecuvântarea Preafericirii Voastre, o comisie a început lucrul la Sinaxarul Sinodal al Bisericii Ortodoxe Române. Fiecare volum a fost aprobat de Sfântul Sinod în diferite etape, iar anul trecut a fost aprobată ultima parte. În prezent, toate cele 13 volume sunt aprobate de Sfântul Sinod. Pentru fiecare zi există tropar, condac, sinaxar și icoana sfinților pomeniți. Avem astfel un Sinaxar complet, iar cu ajutorul Editurilor Patriarhiei Române și al Tipografiei, beneficiază de condiții grafice deosebite. Din punct de vedere practic, cei care au realizat aplicația calendarului Bisericii Ortodoxe Române, ce poate fi descărcată pe telefon, au propus includerea vieților sfinților și a icoanelor în aplicație. Oamenii de astăzi folosesc mult telefonul și aplicațiile, iar acest lucru le‑ar permite să vadă rapid sfinții zilei, viața lor și icoanele. (…) Tot cu binecuvântarea Preafericirii Voastre, din anul 2014 a început publicarea Anuarului Sfântului Sinod, care cuprinde date despre fiecare ierarh. Se actualizează anual și include informații despre toți membrii Sfântului Sinod. Anuarul se tipărește în 70 de exemplare: câte unul pentru fiecare ierarh și 10 care rămân la Cabinetul Patriarhal. De asemenea, exemplare sunt trimise la biblioteci, inclusiv la Biblioteca Națională, pentru a se asigura continuitatea documentară. Anuarul din 2025 cuprinde noutăți importante, precum: includerea a două eparhii nou‑înființate, Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Marii Britanii și Irlandei de Nord și Episcopia Ortodoxă Română a Irlandei și Islandei, precum și introducerea a șase ierarhi nou‑aleși”, a precizat părintele prof. univ. dr. George Grigoriță, consilier patriarhal.

La finalul ședinței, ierarhii membri ai Sfântului Sinod au primit în dar, din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Mineiul Sfinților Români, volumul al VI‑lea, ce conține slujbele Sfintelor Femei Românce canonizate în Anul Centenar al Patriarhiei Române, apărut la Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă.