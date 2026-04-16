Învierea Domnului la Catedrala Episcopală din Huşi

Data: 16 Aprilie 2026

Preasfinţitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a oficiat slujba Învierii la Catedrala Episcopală din Huşi. Ierarhul, împreună cu preoții slujitori, a împărțit lumina tuturor celor prezenți. O mare de lumină a umplut curtea catedralei și mii de glasuri au cântat împreună imnul „Hristos a înviat!”

De fiecare dată, în noaptea de Înviere, curtea catedralei pare mai frumoasă, căci toate chipurile celor prezenți sunt luminoase și răspândesc bucurie.

În rânduială și așezare sufletească, cei prezenți au participat la prima parte a slujbei, oficiată pe esplanada catedralei.

Răspunsurile liturgice au fost date de Corala „Tabor” a Catedralei, dirijată de Elisabeta Irimiea.

Cuvântul pastoral adresat credincioşilor s‑a intitulat „Taina Învierii sau despre femeie ca inimă deschisă pentru lumină şi bucurie”.

În cadrul Sfintei Liturghii, oficiată în incinta străvechii catedrale, cei care s‑au pregătit prin spovedanie și post, au primit Trupul și Sângele Domnului, în Sfânta Împărtășanie.

La finalul slujbei, Părintele Episcop Ignatie a binecuvântat coșurile cu bucate tradiționale aduse de credincioși.