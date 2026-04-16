Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Învierea Domnului la Catedrala Episcopală din Huşi

Învierea Domnului la Catedrala Episcopală din Huşi

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Știri
Data: 16 Aprilie 2026

Preasfinţitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a oficiat slujba Învierii la Catedrala Episcopală din Huşi. Ierarhul, împreună cu preoții slujitori, a împărțit lumina tuturor celor prezenți. O mare de lumină a umplut curtea catedralei și mii de glasuri au cântat împreună imnul „Hristos a înviat!”

De fiecare dată, în noaptea de Înviere, curtea catedralei pare mai frumoasă, căci toate chipurile celor prezenți sunt luminoase și răspândesc bucurie.

În rânduială și așezare sufletească, cei prezenți au participat la prima parte a slujbei, oficiată pe esplanada catedralei.

Răspunsurile liturgice au fost date de Corala „Tabor” a Catedralei, dirijată de Elisabeta Irimiea.

Cuvântul pastoral adresat credincioşilor s‑a intitulat „Taina Învierii sau despre femeie ca inimă deschisă pentru lumină şi bucurie”.

În cadrul Sfintei Liturghii, oficiată în incinta străvechii catedrale, cei care s‑au pregătit prin spovedanie și post, au primit Trupul și Sângele Domnului, în Sfânta Împărtășanie.

La finalul slujbei, Părintele Episcop Ignatie a binecuvântat coșurile cu bucate tradiționale aduse de credincioși.

 

Citeşte mai multe despre:   Catedrala Episcopală din Huşi  -   PS Ignatie, Episcopul Huşilor  -   Invierea Domnului
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri