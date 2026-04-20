Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Izvorul Tămăduirii la Mănăstirea Maglavit din Oltenia

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Știri
Un articol de: Pr. Sorin-Grigore Vulcănescu - 20 Aprilie 2026

Mănăstirea Maglavit, județul Dolj, şi‑a sărbătorit cel de‑al doilea hram, „Izvorul Tămăduirii”, vineri 17 aprilie. Sfânta Liturghie a fost săvârșită în foișorul din curtea mănăstirii de către Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, înconjurat de preoți și diaconi. Din sobor a făcut parte și părintele protoiereu Cătălin Neacșu, de la Protoieria Băileşti, la slujbă participând numeroşi credincioși din localitate și din împrejurimi, precum și reprezentanți ai autorităților locale.

În cuvântul de învăţătură, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Irineu a evidențiat înțelesul duhovnicesc al sărbătorii Izvorului Tămăduirii, subliniind importanța acesteia în contextul Săptămânii Luminate: „Sărbătoarea Izvorului Tămăduirii este legată de praznicul praznicelor, Învierea Domnului nostru Iisus Hristos, pentru că Cel care a înviat din morţi ne‑a dat viaţă veşnică ce izvorăşte din El Însuşi, iar acest izvor al tămăduirii l‑a dat şi Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Numele «Izvorul Tămăduirii» vine de la izvorul din Constantinopol unde se făceau minuni prin rugăciunile Maicii Domnului. Această sursă de apă, făcătoare de minuni, a rămas în conştiinţa credincioşilor ortodocşi până astăzi, iar Sfinţii Părinţi au aşezat sărbătoarea în Săptămâna Luminată. Deci, sărbătoarea aparţine perioadei pascale și amintește de rolul Bisericii în viața credincioșilor, ca loc al binecuvântării și al ajutorului duhovnicesc. Apa sfinţită în această zi este binefăcătoare şi vindecătoare de multe boli şi suferinţe. Din punctul de vedere al credinţei noastre, sărbătoarea de astăzi se referă la Maica Domnului, pentru că toate icoanele care desemnează Izvorul Tămăduirii au această icoană cu Maica Domnului şi cu izvoarele care curg din fântâna minunată. Maica Domnului este binefăcătoare şi ajutătoare, este izvorul cel de viaţă dătător”.

După Sfânta Liturghie, a avut loc procesiunea către poiana aflată în apropierea mănăstirii, unde s‑a săvârşit slujba Aghesmei după rânduiala din Săptămâna Luminată.

 

Citeşte mai multe despre:   Mănăstirea Maglavit  -   IPS Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei
TOP 6 Știri