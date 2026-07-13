Jurământ de credință depus de studenții teologi la Iași

La finalul studiilor universitare, licențiații Facultății de Teologie Ortodoxă „Sfântul Dumitru Stăniloae” din Iași au depus sâmbătă dimineață, 11 iulie, jurământul de credință față de Biserica Ortodoxă Română. Momentul solemn s‑a desfășurat în cadrul Sfintei Liturghii, la Catedrala Mitropolitană din Iași, în fața Preasfințitului Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, și a Preasfințitului Părinte Teofil Trotușanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.

Studenții din anii terminali ai Facultății de Teologie Ortodoxă „Sfântul Dumitru Stăniloae” din Iași au avut sâmbătă festivitatea de absolvire. De la primele ore ale dimineții, absolvenții promoției 2026 au adus mulțumire lui Dumnezeu la Sfânta Liturghie oficiată la Catedrala Mitropolitană, iar după momentul Vohodului mic, licențiații au depus jurământul de credință față de Biserica Ortodoxă Română. Alături de tinerii absolvenți s‑au aflat membrii familiilor, prietenii, precum și cadrele didactice care i‑au format pe parcursul celor trei sau patru ani de studii.

„Avem nevoie de rugăciune și de har ca să împlinim cele pe care le punem adânc în inima noastră pentru a fi înfăptuite, de aceea, chipul jurământului pe care l‑ați depus astăzi, iubiți absolvenți, este un chip al rugăciunii, un alt fel de a ne ruga, ca gândul de mulțumire pe care‑l avem la terminarea studiilor, gândul de a rodi desăvârșit, de a aduce noi înșine cinstire facultății care ne‑a format, nu doar ne‑a pus la suflet niște învățături ale adevărului și ale cinstirii de Dumnezeu. Jurământul este o rugăciune ca să le împlinim desăvârșit, să putem într‑adevăr să aducem noi înșine cinstire și belșug celor ce s‑au semănat în sufletul nostru și celor care au semănat acestea în sufletul nostru. De aceea se și încheie jurământul cu această formulă: «Așa să ne ajute Dumnezeu!», am putea să spunem în loc de jurământ, rugăciune, și încheiem cu «Așa să vă ajute Dumnezeu!», ca într‑adevăr cele ce s‑au semănat în sufletele voastre, cele pentru care ați trudit voi înșivă, cele pe care le‑ați asimilat și asumat să fie cu bun rod, cu bună roadă în Biserică”, le‑a transmis Preasfințitul Nichifor Botoșăneanul absolvenților după depunerea jurământului.

În continuare, profesorii și absolvenții facultății ieșene au participat la cursul festiv, organizat la Centrul de evenimente Agora. La acest moment au luat cuvântul pr. conf. univ. dr. Cezar‑Paul Hârlăoanu, decanul Facultății de Teologie din Iași, prof. univ. dr. Liviu‑George Maha, rectorul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, dar și șeful de promoție Mihai Amaziliței.

„Vă doresc, după ce se termină acest curs festiv și veți intra în viață, să fiți oameni, oameni printre oameni. Vă doresc să fiți buni creștini, oameni între oameni. Vă doresc să fiți buni creștini, astfel încât ceilalți, privind spre voi, spre viața și faptele voastre, să prindă și ei la rândul lor drag de Hristos Domnul. Vă doresc să fiți trăitori ai lui Dumnezeu, fiecare în rândul slujirii sale, pentru că doar trăindu‑l pe Dumnezeu în propria viața veți putea împlini cuvântul din Evanghelia după Matei, de a propovădui Evanghelia la toate neamurile”, a menționat în cuvântul său de recunoștință părintele decan.

Ca în fiecare an, studenții cu cele mai mari medii, care s‑au remarcat în mod deosebit de‑a lungul studiilor universitare, au fost premiați cu diplome și cărți, atât de Părintele Episcop‑vicar Nichifor Botoșăneanul, cât și de reprezentanții eparhiilor Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.

„Dacă Mântuitorul Iisus Hristos a chemat și a trimis în lume doisprezece Apostoli, iar lucrarea lor a însemnat vestirea Evangheliei și luminarea lumii, ce se va întâmpla cu cei 130 de trimiși care, de astăzi, ies de pe porțile Facultății de Teologie? Îndrăznesc să spun că aveți aceeași calitate de apostoli, sunteți trimiși să duceți lumina Evangheliei. Nădăjduiesc să o faceți cu toată dăruirea și Dumnezeu să binecuvânteze lucrarea mâinilor voastre. Tot Mântuitorul, după ce a înviat și a trimis Apostolii la propovăduire, le‑a spus un cuvânt tare frumos, pe care vi‑l adresez și vouă: «Nu vă mai numesc pe voi robi, ci vă numesc prieteni, pentru că robul nu știe ce face stăpânul», iar de astăzi înainte nu mai sunteți robi, ci prieteni ai lui Dumnezeu, pentru că știți și ați primit învățătura necesară de la Domnul nostru Iisus Hristos”, a afirmat Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, transmițând totodată binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ioachim.