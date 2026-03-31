Lansare de carte și concert la Biserica „Sfântul Elefterie”‑Nou din Capitală

La Biserica „Sfântul Elefterie”‑Nou, Paraclis Patriarhal din București, a avut loc luni, 30 martie, lansarea lucrării „Opere complete”, în trei volume, a părintelui profesor dr. George Remete, membru corespondent al Academiei Române. Evenimentul a fost înfrumusețat muzical printr‑un concert susținut de Corala „Nicolae Lungu” a Patriarhiei Române.

La evenimentul lansării impresionantei lucrări în trei tomuri a părintelui profesor George Remete, cu titlul „Cunoaștere prin tăcere”, apărută la Editura Reîntregirea a Arhiepiscopiei Alba Iuliei, au participat academicieni, profesori de teologie și nu numai, iubitori de cultură și studenți. Evenimentul l‑a avut ca invitat special pe cercetătorul științific al Academiei Române, dr. Petre Guran, şi pe pr. prof. univ. dr. Vasile Gordon.

Gazda întâlnirii, părintele paroh Valer Ulican, protopop al Protoieriei Sector 5 Capitală, a subliniat importanța operei pentru aprofundarea cunoașterii teologice și pentru înțelegerea relației omului cu Dumnezeu: „Suntem onoraţi să facem din amvonul bisericii noastre, pentru câteva ceasuri, spaţiu primitor pentru a ni se împărtăşi cuvânt viu şi file din incursiunea profund teologică a autorului acestor volume, care ne cheamă pe toţi să înţelegem şi să‑L mărturisim pe Dumnezeu. În bogata sa operă, părintele profesor George Remete arată că teologia nu este un obiect de studiu, ci subiect al cunoașterii, fiind mai degrabă căutarea noastră de către Dumnezeu și exprimarea vie a întâlnirii personale cu El”.

În continuare, părintele profesor George Remete a subliniat importanța apariției trilogiei „Cunoașterea prin tăcere”, evidențiind valoarea tăcerii ca formă de aprofundare și autenticitate în relația cu Dumnezeu.

„Mă bucur foarte mult că în seara aceasta de 30 martie sunt la Biserica «Sfântul Elefterie»‑Nou, pentru că bucuria se datorează în primul rând frumuseții acestei biserici. Am lansat în seara aceasta seria de Opere complete și mulțumesc Arhiepiscopiei Alba Iuliei care a tipărit, în seria de autor, aceste volume. Această trilogie, numită «Cuvinte prin tăcere», socotesc că este folositoare, fiind actuală, și știm că tăcerea înseamnă aprofundare, înseamnă, de fapt, autenticitate, deplinătate, pentru că Însuși Dumnezeu‑Tatăl este tăcerea din care se naște Cuvântul, după cum afirmă Sfântul Ignatie Teoforul”, a spus părintele George Remete.

Invitatul special al serii, dr. Petre Guran, a evidențiat profunzimea teologică și filosofică a cărții: „În această seară am avut parte de o adevărată sărbătoare a cuvântului și a cântecului, aici, în Biserica «Sfântul Elefterie», care ne cheamă la asemenea evenimente. Ceea ce am ascultat în seara aceasta este lansarea Operelor complete ale părintelui George Remete, din Alba Iulia, membru corespondent al Academiei Române, profesor universitar și creator al Universității și Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia după schimbările din 1989, un intelectual care a marcat viața universitară în Cetatea Unirii și care, la finalul unei cariere strălucite, își prezintă bilanțul, făcând‑o cu strălucire și bucurie. Cele trei volume tratează tema tăcerii din punct de vedere artistic, cultural și filosofico‑teologic, fiind o lucrare care înglobează întreaga creștinătate prin felul în care scrie părintele George Remete. Autorul argumentează aceeași apoftegmă a părintelui Rafail Noica, potrivit căreia Ortodoxia este firea omului și că nu există o bibliografie ortodoxă, reușind să ne aducă o viziune profundă asupra tăcerii”.

În cadrul evenimentului, Corala „Nicolae Lungu” a Patriarhiei Române a susținut un concert de cântări religioase și din repertoriul universal, sub bagheta dirijorală a părintelui conf. dr. Stelian Ionașcu, a conf. dr. Luminița Guțanu Stoian și a lui Florian Costea. Evenimentul muzical a fost inclus în ediția a 15‑a a Stagiunii corale bucureștene „Paul Constantinescu”, organizată de Asociația Națională Corală din România și de Universitatea Națională de Muzică din București.

„Corala «Nicolae Lungu» a susținut în această seară un concert de prestigiu în cadrul Stagiunii bucureștene «Paul Constantinescu», o stagiune aflată la cea de‑a 15‑a ediție, organizată de Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor și de Asociația Națională Corală din România. Această corala este întotdeauna prezentă la această stagiune, iar acum, fiind în perioada postului, am pregătit un repertoriu religios, un repertoriu care se potrivește cu acest locaș sfânt, abordând și creații corale din repertoriul universal. Ne bucurăm de prezența tuturor și suntem încântați că putem aduce bucurie în sufletele oamenilor”, a spus Luminița Guțanu Stoian, dirijoarea Coralei „Nicolae Lungu” a Patriarhiei Române.