Lansarea unui film dedicat Sfântului Preot Mucenic Constantin Sârbu

Știri
Un articol de: Diac. Emilian Apostolescu - 21 Octombrie 2025

Biserica Parohiei Parcul Călărași din sectorul 2 al Capitalei va găzdui în seara zilei de miercuri, 22 octombrie 2025, de la ora 18:00, un eveniment cultural‑duhovnicesc de seamă, respectiv lansarea filmului documentar „Sfântul Preot Mucenic Constantin Sârbu”. Realizat de televiziunea TRINITAS TV a Patriarhiei Române, filmul documentar va fi prezentat și lansat în lăcașul monumental de închinare pe care Părintele Constantin Sârbu l‑a ctitorit. Evenimentul se va desfășura în ajunul zilei anuale de pomenire a preotului mucenic care, la începutul acestui an, a fost trecut în rândul sfinților alături de alți 15 sfinți români care au mărturisit credința în Hristos în perioada grea a regimului comunist.

Biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena”‑Parcul Călărași este situată în București, pe Bulevardul Basarabia nr. 2.

 

Citeşte mai multe despre:   film  -   Parohia Parcul Călăraşi  -   TRINITAS TV
