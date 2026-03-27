Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Lansarea volumelor „Omilii catehetice” I și II

Galerie foto (8) Galerie foto (8) Știri
Un articol de: Darius Echim - 27 Martie 2026

La sărbătorirea a 15 ani de la alegerea și întronizarea Înaltpreasfințitului Părinte Andrei în demnitatea de Arhiepiscop al Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolit al Clujului, Maramureșului și Sălajului, Sectorul cultural al eparhiei de la Cluj-Napoca a organizat lansarea a două volume intitulate „Omilii catehetice”, apărute anul acesta la Editura Renașterea, avându-l ca autor pe Părintele Mitropolit Andrei.

Cele două volume reunesc o serie de omilii catehetice rostite de ierarh, pe parcursul a 15 ani, în fiecare duminică seara, la Catedrala Mitropolitană clujeană, în cadrul programului catehetic „O seară cu Domnul Hristos și Preasfânta Sa Maică”.

Evenimentul lansării a avut loc la Muzeul Mitropoliei Clujului în ajunul praznicului Bunei Vestiri.

Volumele au fost prezentate de Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, și prof. univ. dr. Ilie Rad, cadru universitar la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” (UBB) Cluj-Napoca, Departamentul de Jurnalism și Media Digitală.

Au mai vorbit pr. Raul Pap, coordonator al Departamentului de misiune și cateheză din cadrul Eparhiei Clujului, cel care a cules, ordonat și îngrijit textele din cele două volume, și pr. conf. univ. dr. Liviu Vidican-Manci, directorul Colegiului Ortodox din Cluj-Napoca și titularul Catedrei de Omiletică și Catehetică de la Facultatea de Teologie Ortodoxă clujeană, care a semnat cuvântul-înainte.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a vorbit despre consecvența și perseverența cu care a ținut aceste cateheze vreme de 15 ani, la Catedrala Mitropolitană clujeană, şi a menționat că acest program catehetic este mult mai vechi, fiind inițiat în urmă cu 48 de ani, când era preot la Turda. Evenimentul a fost moderat de pr. Cornel Coprean, consilierul cultural al Arhiepiscopiei Clujului.

 

Citeşte mai multe despre:   lansare de carte  -   IPS Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului  -   Muzeul Mitropoliei Clujului
