Lansarea volumelor „Omilii catehetice” I și II

La sărbătorirea a 15 ani de la alegerea și întronizarea Înaltpreasfințitului Părinte Andrei în demnitatea de Arhiepiscop al Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolit al Clujului, Maramureșului și Sălajului, Sectorul cultural al eparhiei de la Cluj-Napoca a organizat lansarea a două volume intitulate „Omilii catehetice”, apărute anul acesta la Editura Renașterea, avându-l ca autor pe Părintele Mitropolit Andrei.

Cele două volume reunesc o serie de omilii catehetice rostite de ierarh, pe parcursul a 15 ani, în fiecare duminică seara, la Catedrala Mitropolitană clujeană, în cadrul programului catehetic „O seară cu Domnul Hristos și Preasfânta Sa Maică”.

Evenimentul lansării a avut loc la Muzeul Mitropoliei Clujului în ajunul praznicului Bunei Vestiri.

Volumele au fost prezentate de Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, și prof. univ. dr. Ilie Rad, cadru universitar la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” (UBB) Cluj-Napoca, Departamentul de Jurnalism și Media Digitală.

Au mai vorbit pr. Raul Pap, coordonator al Departamentului de misiune și cateheză din cadrul Eparhiei Clujului, cel care a cules, ordonat și îngrijit textele din cele două volume, și pr. conf. univ. dr. Liviu Vidican-Manci, directorul Colegiului Ortodox din Cluj-Napoca și titularul Catedrei de Omiletică și Catehetică de la Facultatea de Teologie Ortodoxă clujeană, care a semnat cuvântul-înainte.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a vorbit despre consecvența și perseverența cu care a ținut aceste cateheze vreme de 15 ani, la Catedrala Mitropolitană clujeană, şi a menționat că acest program catehetic este mult mai vechi, fiind inițiat în urmă cu 48 de ani, când era preot la Turda. Evenimentul a fost moderat de pr. Cornel Coprean, consilierul cultural al Arhiepiscopiei Clujului.