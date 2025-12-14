Liceul Teologic „Mitropolitul Dosoftei” și‑a sărbătorit ocrotitorul

Liceul Teologic „Mitropolitul Dosoftei” și‑a cinstit și în acest an ocrotitorul printr‑o serie de activități cultural‑educaționale și liturgice.

Programul sărbătorii a debutat în ajun prin săvârșirea slujbei Vecerniei unite cu Litia, oficiată de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Ierarhul a fost înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, cadre didactice ale instituției de învățământ, cărora li s‑a alăturat arhim. Hrisostom Ciuciu, cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Dumitru Stăniloae” din Iași și viețuitor al Mănăstirii Putna.

Seara a continuat cu o prelegere susținută de părintele Hrisostom în fața elevilor seminariști, cu titlul „Problemele tânărului teolog în ziua de astăzi”. În cadrul acesteia, sfinția sa a evidențiat frământările specifice generației actuale, modul în care chemarea la teologie presupune statornicie în credință, discernământ și responsabilitate, dar și disponibilitatea de a dialoga cu lumea contemporană. Prin exemple concrete și cu profunzime duhovnicească, conferința a deschis un cadru de reflecție asupra condiției tânărului contemporan chemat la slujire.

Sâmbătă, 13 decembrie 2025, bucuria hramului a fost încununată prin săvârșirea Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii de către Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, profesori care au predat sau care predau la seminarul teologic, între care pr. Adrian Iftimiu, primul director al seminarului sucevean, pr. Ionuț Isopescu, consilier eparhial al Sectorului educaţional-teologic din cadrul Centrului eparhial Suceava, arhim. Hrisostom Ciuciu, precum și arhid. Bogdan‑Mihai Hrișcă, directorul instituției de învățământ.

Răspunsurile la strană au fost oferite de corul psaltic al liceului, coordonat și dirijat de arhid. prof. Paul Hristea Iușcă.

După citirea Sfintei Evanghelii, Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul a rostit un cuvânt de învățătură.

La final, arhid. Bogdan‑Mihai Hrișcă, directorul instituției de învățământ, și‑a exprimat recunoștința față de Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, și de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, pentru purtarea de grijă și pentru sprijinul constant oferit școlii, subliniind că prin rugăciune, comuniune și responsabilitate asumată poate fi împlinită voia lui Dumnezeu în lucrarea învățătorească a instituției.

Apoi a fost săvârșit un Trisaghion pentru elevii, profesorii și preoți profesori trecuți la Domnul, prinos de aducere‑aminte pentru cei care cândva au pășit pragul școlii ocrotite de Sfântul Ierarh Dosoftei.

În semn de prețuire pentru întreaga activitate didactică, doamna profesoară Mariana Nichita a primit din partea întâistătătorului eparhiei „Crucea Bucovinei”.