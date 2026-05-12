Liga Tinerilor Creștini Ortodocși din sectorul 2 și‑a cinstit ocrotitorul

Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Liga Tinerilor Creștini Ortodocși din sectorul 2 și‑a cinstit astăzi, 12 mai, ocrotitorul, pe Sfântul Mucenic Ioan Valahul. Sărbătoarea a debutat la biserica Parohiei „Sfântul Ioan Botezătorul” din Protoieria Sector 2 Capitală cu Sfânta Liturghie săvârșită de către un sobor de preoți și diaconi, slujitori ai parohiilor din protoierie, condus de părintele protopop Mihai Cristian Popescu. Răspunsurile au fost oferite de Grupul psaltic „Sfântul Mucenic Ioan Valahul”, dirijat de teologul Paul-Alexandru Riglea, președintele LTCOR - Sector 2. Au urmat un cuvânt de învățătură pentru tineri și un recital de poezie religioasă intitulat „Femeia creștină - icoana vieții”, susținut de actorul Marian Ciripan.

De la înființarea sa, Liga Tinerilor Creștini Ortodocși Români - Sector 2, reprezentată de grupurile de tineri de la parohii, s‑a implicat constant în activitățile social‑filantropice organizate de Protoieria Sector 2 Capitală, fiind alături de familiile defavorizate din punct de vedere social, de copiii aflați în dificultate și de persoanele vârstnice din așezămintele sociale ale Bisericii. Nu au fost uitate persoanele lipsite de adăpost sau cele rămase fără sprijin la domiciliu, acestea primind vizite periodice, suport afectiv, hrană caldă și pachete cu alimente de bază. Prezența numeroasă a credincioșilor de diferite vârste la Sfânta Liturghie în ziua prăznuirii Sfântului Mucenic Ioan Valahul, ocrotitorul tinerilor din sectorul 2, a demonstrat încă o dată cât de importantă este legătura dintre generații.