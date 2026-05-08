Liturghie arhierească în Parohia Banca Sat, Vaslui

Liturghie arhierească în Parohia Banca Sat, Vaslui

Data: 08 Mai 2026

Joi, 7 mai 2026, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, a săvârșit Sfânta Liturghie în Altarul de vară al Parohiei „Adormirea Maicii Domnului” din Banca Sat, Protopopiatul Bârlad, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi de pe ambele maluri ale Prutului.

În cuvântul de învățătură rostit, Preasfințitul Părinte Veniamin a tâlcuit cuvintele Mântuitorului Hristos: „Eu sunt Lumina lumii; cel ce Îmi urmează Mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții”, arătând că viața creștinului autentic trebuie să fie o permanentă căutare și trăire a luminii dumnezeiești revărsate prin Învierea Domnului.

După Sfânta Liturghie, Preasfințitul Părinte Veniamin a săvârșit Taina Sfântului Botez pentru prunca Ecaterina, fiica diaconului Alexandru Adrian Costel, slujitor în cadrul Episcopiei Basarabiei de Sud, originar din satul Banca Sat.

În cuvântul adresat celor prezenți la finalul slujbei, ierarhul a vorbit despre însemnătatea celor trei Taine ale inițierii creștine - Botezul, Mirungerea și Sfânta Euharistie.

 

