Voluntarii de la Paraclisul Catedralei Naționale din Bucureşti s‑au aflat, în perioada 21‑24 iulie, în județul Botoșani, organizând noi acțiuni în cadrul campaniei „Sănătate pentru sate”. 500 de
Liturghie arhierească la Biserica „Sfinții Trei Ierarhi” din Chișinău
În Duminica a 8‑a după Rusalii, când în biserici s‑a citit Evanghelia înmulțirii celor cinci pâini și a celor doi pești, Înaltpreasfințitul Părinte Antonie, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, a săvârșit Sfânta Liturghie la Parohia „Sfinții Trei Ierarhi” din municipiul Chișinău, împreună cu un sobor de preoți și diaconi.
Ierarhul a fost întâmpinat de părintele paroh Anatolie Goncear și de numeroși credincioși. La slujbă a participat și părintele Dumitru Păduraru, preot misionar de caritate la Biserica „Sfinții Atanasie și Chiril” din Iași, însoțit de un grup de pelerini.
Părintele Dumitru Păduraru a rostit cuvântul de învățătură, subliniind că minunea înmulțirii pâinilor descoperă purtarea de grijă a lui Dumnezeu și puterea credinței, prin care puținul oferit cu inimă curată devine binecuvântare pentru mulți.
La finalul Sfintei Liturghii, Mitropolitul Basarabiei a evidențiat că Evanghelia zilei îndeamnă la încredere în purtarea de grijă a lui Dumnezeu și la milostenie, arătând că binecuvântarea se înmulțește atunci când este împărtășită cu aproapele.
Înaltpreasfinția Sa a apreciat activitatea părintelui paroh Anatolie Goncear și a comunității, evidențiind lucrările de înfrumusețare a ansamblului bisericesc și încurajând continuarea proiectelor pastorale, catehetice și filantropice. Totodată, ierarhul a amintit că în această biserică a avut loc întronizarea sa ca Arhiepiscop al Chișinăului și Mitropolit al Basarabiei, mărturisind că păstrează o legătură sufletească aparte cu această comunitate.