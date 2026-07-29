Liturghie arhierească la Biserica „Sfinții Trei Ierarhi” din Chișinău

Data: 29 Iulie 2026

În Duminica a 8‑a după Rusalii, când în biserici s‑a citit Evanghelia înmulțirii celor cinci pâini și a celor doi pești, Înaltpreasfințitul Părinte Antonie, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, a săvârșit Sfânta Liturghie la Parohia „Sfinții Trei Ierarhi” din municipiul Chișinău, împreună cu un sobor de preoți și diaconi.

Ierarhul a fost întâmpinat de părintele paroh Anatolie Goncear și de numeroși credincioși. La slujbă a participat și părintele Dumitru Păduraru, preot misionar de caritate la Biserica „Sfinții Atanasie și Chiril” din Iași, însoțit de un grup de pelerini.

Părintele Dumitru Păduraru a rostit cuvântul de învățătură, subliniind că minunea înmulțirii pâinilor descoperă purtarea de grijă a lui Dumnezeu și puterea credinței, prin care puținul oferit cu inimă curată devine binecuvântare pentru mulți.

La finalul Sfintei Liturghii, Mitropolitul Basarabiei a evidențiat că Evanghelia zilei îndeamnă la încredere în purtarea de grijă a lui Dumnezeu și la milostenie, arătând că binecuvântarea se înmulțește atunci când este împărtășită cu aproapele.

Înaltpreasfinția Sa a apreciat activitatea părintelui paroh Anatolie Goncear și a comunității, evidențiind lucrările de înfrumusețare a ansamblului bisericesc și încurajând continuarea proiectelor pastorale, catehetice și filantropice. Totodată, ierarhul a amintit că în această biserică a avut loc întronizarea sa ca Arhiepiscop al Chișinăului și Mitropolit al Basarabiei, mărturisind că păstrează o legătură sufletească aparte cu această comunitate.