Liturghie arhierească la Catedrala Arhiepiscopală din Roman

Data: 23 Martie 2026

În Duminica a patra din Postul Mare, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a săvârșit Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare la Catedrala Arhiepiscopală „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Roman.

Din soborul slujitorilor care au liturghisit împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ioachim au fost preacuviosul părinte protosinghel Nectarie Eftime, Mare Eclesiarh al Catedralei Arhiepiscopale, preacuvioși și preacucernici preoți și diaconi, în prezența credincioșilor romașcani.

Cuvântul de învățătură a fost adresat de părintele Silviu Lupu, slujitor la Catedrala Arhiepiscopală din Roman, care a tâlcuit pasajul evanghelic de la Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu (Marcu 9, 17‑32) în care este relatată vindecarea fiului lunatic.

La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a adresat credincioșilor romașcani un cuvânt de învățătură în care a vorbit despre importanța mărturisirii credinței în contextul social actual și a adus în actualitate câteva repere din viața și scrierile Sfântului Cuvios Ioan Scărarul, pomenit în această duminică a Postului Mare.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corala „Paraschevi” a Catedralei Arhiepiscopale din Roman.