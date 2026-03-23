Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Liturghie arhierească la Catedrala Arhiepiscopală din Roman

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Știri
Data: 23 Martie 2026

În Duminica a patra din Postul Mare, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a săvârșit Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare la Catedrala Arhiepiscopală „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Roman.

Din soborul slujitorilor care au liturghisit împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ioachim au fost preacuviosul părinte protosinghel Nectarie Eftime, Mare Eclesiarh al Catedralei Arhiepiscopale, preacuvioși și preacucernici preoți și diaconi, în prezența credincioșilor romașcani.

Cuvântul de învățătură a fost adresat de părintele Silviu Lupu, slujitor la Catedrala Arhiepiscopală din Roman, care a tâlcuit pasajul evanghelic de la Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu (Marcu 9, 17‑32) în care este relatată vindecarea fiului lunatic.

La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a adresat credincioșilor romașcani un cuvânt de învățătură în care a vorbit despre importanța mărturisirii credinței în contextul social actual și a adus în actualitate câteva repere din viața și scrierile Sfântului Cuvios Ioan Scărarul, pomenit în această duminică a Postului Mare.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corala „Paraschevi” a Catedralei Arhiepiscopale din Roman.

 

Citeşte mai multe despre:   Catedrala Arhiepiscopală din Roman  -   IPS Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului
