Liturghie arhierească la Roman

În prima zi din Postul Crăciunului, în ­Duminica samarineanului milostiv, Înaltprea­sfinţitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a slujit Sfânta Liturghie în Catedrala „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Roman. Cu acest prilej l-a hirotonit pe diaconul Teofil Roncea întru preot pe seama Parohiei Viișoara din Protopopiatul Onești.

Vorbind despre Pilda samarineanului milostiv, ierarhul a adresat credincioșilor prezenți un cuvânt de învățătură în care a explicat că doar prin ajutorarea aproapelui ne putem mântui sufletele noastre.

„Prin expunerea parabolei bunului samarinean, scopul lui Iisus nu este deloc acela de a opune lipsa de umanitate a preotului și a levitului bunătății samarineanului, care se gândește să îl ducă pe evreul rănit într-un loc în care să poată fi îngrijit. După cum Iisus nu a vrut nici să condamne antagonismul etnic și religios care exista între evrei și samarineni. Scopul Său a fost să proclame acest adevăr general valabil: aproapele meu nu este doar cel de același sânge cu mine, sau cel care trăiește în același loc cu mine ori are o credință apropiată de a mea; aproapele meu este, în fiecare clipă, cel pe care Dumnezeu mi-l scoate în cale; aproapele meu este cel pe care mi-l aduc aproape punându-mă în serviciul lui, chiar dacă el este un străin sau un dușman. Depinde de mine dacă un astfel de om este sau nu aproapele meu... Omul rămâne mereu, în fața lui Hristos, o personalitate complexă, completă și vie, constituind o lume în sine, care face obiectul atenției și bunăvoinței lui Dumnezeu. Astfel Se descoperă Hristos Însuși ca fiind primul bun samarinean: El este mereu aproape de oricare om pe care-l întâlnește, încât are pentru fiecare cuvântul sau gestul de care are nevoie”, a arătat Înaltpreasfinţitul Părinte Ioachim.

În cadrul Liturghiei a fost oficiată și slujba Parastasului pentru persoanele decedate în incendiul de la Spitalul Județean din Piatra Neamț, secția ATI, în seara zilei de 14 noiembrie a.c.

La finalul slujbei, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Ioachim i-a hirotesit întru duhovnic pe părintele Alexandru Stanciu și pe părintele Teofil Roncea. Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corala „Paraschevi” a catedralei romașcane.