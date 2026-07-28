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Liturghie arhierească și binecuvântarea casei parohiale din Parohia Poienița, Sălaj

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Un articol de: Ionuţ Chifa - 28 Iulie 2026

În Duminica a 8-a după Rusalii (a Înmulțirii pâinilor), 26 iulie, Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a slujit în Parohia Poienița, Protopopiatul Jibou. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie, iar răspunsurile liturgice au fost oferite de grupul psaltic de fete al Asociației Tinerilor Ortodocși Sălăjeni (ATOS).

Ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care, pornind de la minunea înmulțirii celor cinci pâini și a celor doi pești, a evidențiat trei lecții care pot fi aplicate în viața cotidiană: asumarea responsabilității, recunoștința față de Dumnezeu și transformarea abundenței în comuniune, nu în risipă. 

Pentru activitatea pastoral-misionară desfășurată până în prezent, părintele paroh Virgil Brete a fost hirotesit de Preasfințitul Părinte Benedict întru iconom, iar binefăcătorii care au sprijinit renovarea și amenajarea casei parohiale, în frunte cu Mariana Dănilă-Mureșan, primarul comunei Băbeni, au primit din partea ierarhului diplome de apreciere.

După Sfânta Liturghie, Preasfințitul Părinte Benedict a săvârșit slujba de binecuvântare a casei parohiale, renovată prin implicarea părintelui paroh, a autorităților locale, a binefăcătorilor și a credincioșilor Parohiei Poienița. 

 

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