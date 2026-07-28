Mănăstirea „Sfântul Pantelimon” din stațiunea Lacu Sărat, județul Brăila, și‑a sărbătorit luni, 27 iulie, hramul. Așezământul monahal, aflat sub ocrotirea Sfântului Mare Mucenic Pantelimon, este
Liturghie arhierească și binecuvântarea casei parohiale din Parohia Poienița, Sălaj
În Duminica a 8-a după Rusalii (a Înmulțirii pâinilor), 26 iulie, Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a slujit în Parohia Poienița, Protopopiatul Jibou. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie, iar răspunsurile liturgice au fost oferite de grupul psaltic de fete al Asociației Tinerilor Ortodocși Sălăjeni (ATOS).
Ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care, pornind de la minunea înmulțirii celor cinci pâini și a celor doi pești, a evidențiat trei lecții care pot fi aplicate în viața cotidiană: asumarea responsabilității, recunoștința față de Dumnezeu și transformarea abundenței în comuniune, nu în risipă.
Pentru activitatea pastoral-misionară desfășurată până în prezent, părintele paroh Virgil Brete a fost hirotesit de Preasfințitul Părinte Benedict întru iconom, iar binefăcătorii care au sprijinit renovarea și amenajarea casei parohiale, în frunte cu Mariana Dănilă-Mureșan, primarul comunei Băbeni, au primit din partea ierarhului diplome de apreciere.
După Sfânta Liturghie, Preasfințitul Părinte Benedict a săvârșit slujba de binecuvântare a casei parohiale, renovată prin implicarea părintelui paroh, a autorităților locale, a binefăcătorilor și a credincioșilor Parohiei Poienița.